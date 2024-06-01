Die Gewinne und Umsätze im Bereich Social Media Aktivitäten steigen exponentiell. Damit einhergehend erhöht sich das potenzielle Steuerausfallrisiko. Daher stehen digital agierende Steuerpflichtige - wie z. B. Influencerinnen und Influencer - zunehmend im Fokus der Betriebsprüfung, was auch die Nachfrage nach steuerlicher Beratung bei dieser Branche in Zukunft erhöhen wird. Es ist zu erwarten, dass die Zahl dieser Prüfungen in den nächsten Jahren noch erheblich ansteigen wird.

Doch wer sind eigentlich konkret diese digital agierenden Steuerpflichtigen, wie arbeiten sie, wie generieren sie ihre Einnahmen und welche Aufzeichnungspflichten existieren für sie?