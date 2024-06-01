Steuerpflichten von Social-Media-Akteurinnen und -Akteuren (E-Book)
- Digital agierende Steuerpflichtige im Fokus der Betriebsprüfung
- Problembereich Einnahmenermittlung
- Aufzeichnungspflichten
Erscheinungstermin: Juni 2024
Beschreibung
Die Gewinne und Umsätze im Bereich Social Media Aktivitäten steigen exponentiell. Damit einhergehend erhöht sich das potenzielle Steuerausfallrisiko. Daher stehen digital agierende Steuerpflichtige - wie z. B. Influencerinnen und Influencer - zunehmend im Fokus der Betriebsprüfung, was auch die Nachfrage nach steuerlicher Beratung bei dieser Branche in Zukunft erhöhen wird. Es ist zu erwarten, dass die Zahl dieser Prüfungen in den nächsten Jahren noch erheblich ansteigen wird.
Doch wer sind eigentlich konkret diese digital agierenden Steuerpflichtigen, wie arbeiten sie, wie generieren sie ihre Einnahmen und welche Aufzeichnungspflichten existieren für sie?
Vor allem der Bereich der Einnahmenermittlung (Sachverhaltsermittlung) bereitet in der Praxis Probleme, da sich diese Branche erheblich von bekannten Geschäftsmodellen unterscheidet und von außen nicht einfach zu durchblicken ist.
Das Kompaktwissen zeigt auf, wie Social Media Akteurinnen und Akteure ihre Einnahmen generieren, in welchem Land sie der Steuerpflicht unterliegen und welche Aufzeichnungspflichten sie haben.
Autoren
Gregor Danielmeyer
Diplom-Finanzwirt (FH)
Herr Danielmeyer war jahrelang Betriebsprüfer und hat sich auf die Prüfung bargeldintensiver Branchen und die Vorsystemprüfung spezialisiert. Anschließend war er als hauptamtlicher Fortbilder in der Oberfinanzdirektion NRW tätig. Zu seinem Themengebiet zählten neben steuerrechtlichen Vorträgen die Ausbildung neuer Fallstudientrainer und die Gestaltung der Kommunikationstrainings für den Außenprüfungsbereich. Aktuell ist er im Betriebsprüfungsreferat u.a. für die Prüfungstechniken der Außendienste zuständig. Er ist Gastdozent an der Bundesfinanzakademie in Berlin und Brühl.
Nils Hartwig
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Herr Hartwig war mehrere Jahre als Betriebsprüfer tätig. Seit 2016 ist er in der Oberfinanzdirektion NRW im Betriebsprüfungsreferat eingesetzt. Zu seinem Aufgabenbereich zählen u.a. Prüfungstechniken, die Kassen-Nachschau und branchenspezifische Prüfmethoden sowie die Fortbildung für den Bereich der Außenprüfungsdienste. Ebenso ist er als Gastdozent an der Bundesfinanzakademie (BFA) in Berlin und Brühl tätig.
