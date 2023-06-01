Stundung, Erlass, Vollstreckungsaufschub, 3. Auflage

In wirtschaftlich angespannten Zeiten kommt es häufig zu Liquiditätsproblemen in Unternehmen. Steuern zu zahlen, steht für viele Unternehmen dann nicht im Vordergrund. Jedoch kann die Nichtzahlung von Steuern schwerwiegende Folgen haben und etwa bei Gewerbetreibenden zur Untersagung ihres Betriebs führen.

Die nicht fristgerechte Zahlung von Steuern führt außerdem zu Säumniszuschlägen. Auch angesichts der Stundungszinsen von (derzeit noch) 6 Prozent pro Jahr dürfte es für jeden Steuerpflichtigen sinnvoll sein, bei absehbarem Zahlungsengpass zeitnah zu reagieren und beim Finanzamt um Zahlungsaufschub zu bitten.