Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung 2025 - 2. Auflage, Hardcover-Ausgabe
- Hardcover-Print-Ausgabe
- Zusätzlich "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung, 2. Auflage" als App
- Exklusiv für Mitglieder und deren Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft - bitte wenden Sie sich dies bezüglich an Ihre steuerliche Beraterin oder steuerlichen Berater
Beschreibung
Die 2. Auflage der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung“ in der Hardcover-Ausgabe ist eine auf den aktuellen Informationsstand gebrachte Version der 1. Auflage. Sie beinhaltet sämtliche Neuerungen und Gesetzesänderungen, die seit Herausgabe der 1. Auflage umgesetzt wurden. Die 2. Auflage wird jährlich zu Beginn des zweiten Quartals ausgeliefert.
Zusätzlich zur Hardcover-Ausgabe erhalten Sie eine Freischaltcodekarte zur Aktivierung der Inhalte der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung", 2. Auflage, innerhalb der App "TabInf mobil". Der Freischaltcode auf dem Kärtchen ist an ein mobiles Endgerät gebunden und liegt der Hardcover-Ausgabe bei.
Hinweis
Sie können im Bestellprozess zwischen "Bestellung" und "Abonnement" wählen.
Bei "Bestellung" wird die aktuelle Ausgabe 2025 sofort nach Erscheinung im April ausgeliefert.
Wenn Sie das Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Wie gewohnt, gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Die nächste Auslieferung für das Titel-Abonnement erfolgt voraussichtlich im April 2026.
Leistungen
Hinweise zur App und Freischaltcode
Der Freischaltcode auf dem Kärtchen ist an ein mobiles Endgerät gebunden.
Die App ist downloadbar für iOS im Apple App Store und für Android im Google Play Store. Der Einsatz von DATEV-Lösungen ist keine Voraussetzung für die Nutzung der App. Es wird eine Internetverbindung benötigt.
Wichtige Information zum Freischaltcode
Der Freischaltcode für die Mobil-App ist nicht kompatibel mit Android Versionen 13 (API-Level 33) und neuer.
Für eine Alternative können Sie uns gerne unter tabinf@service.datev.de kontaktieren.
Erweiterter Funktionsumfang der App
-
Aktualisierung durch unterjährige Content-Pflege.
-
Newsservice innerhalb der App.
-
Auswahl an Schnellrechnern.
-
Inhalte als Favoriten speichern.
Vorteile
-
Möglichkeit zur Einrichtung eines Abonnements für die 2. Auflage der Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung, Hardcover-Ausgabe, unter der Art.-Nr. 11750.
-
Stichwortverzeichnis zur einfachen Suche nach Schlagworten.
-
Platz für eigene Notizen.
-
Integrierte Lesebändchen.
Lieferumfang
-
Hardcover-Ausgabe der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung“, 2. Auflage im Großformat für Ihren Schreibtisch.
-
Freischaltcodekarte zur Aktivierung der Inhalte der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" innerhalb der App "TabInf mobil" inklusive erweitertem Funktionsumfang.