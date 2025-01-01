Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung mobil 2025 digital
- Aktualisierung durch unterjährige Content-Pflege
- Newsservice innerhalb der App
- Auswahl an Schnellrechnern
- Inhalte als Favoriten speichern
- Exklusiv für Mitglieder und deren Mandanten im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft - bitte wenden Sie sich dazu an Ihre steuerliche Beraterin oder Ihren steuerlichen Berater
Beschreibung
Das Produkt "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung mobil - digital" beinhaltet einen Freischaltcode per Mail zur Aktivierung der Inhalte innerhalb der App "TabInf mobil".
"Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" sammeln die für die tägliche Beratungspraxis relevanten und aktuellen Informationen aus Steuer-, Handels-, Sozialversicherungs- und Gebührenrecht.
Hinweis
Sie können im Bestellprozess zwischen "Bestellung" und "Abonnement" wählen. Bei "Bestellung" wird die aktuelle Ausgabe sofort nach Erscheinung ausgeliefert.
Wenn Sie das Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.
Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Die nächste Auslieferung für das Titel-Abonnement erfolgt voraussichtlich im Februar 2026.
Wie gewohnt, gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht.
Leistungen
Hinweise zur App und Freischaltcode
Der digitale Freischaltcode zur Aktivierung der Inhalte der "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" inklusive erweitertem Funktionsumfang (Schnellrechner, Newsservice etc.) innerhalb der App "TabInf mobil" ist an ein mobiles Endgerät gebunden.
Die App kann für iOS im Apple App Store und für Android im Google Play Store heruntergeladen werden. Der Einsatz von DATEV-Lösungen ist keine Voraussetzung für die Nutzung der App. Es wird eine Internetverbindung benötigt.
Wichtige Information zum Freischaltcode
Der Freischaltcode für die Mobil-App ist nicht kompatibel mit Android Versionen 13 (API-Level 33) und neuer.
Für eine Alternative können Sie uns gerne unter tabinf@service.datev.de kontaktieren.
Erweiterter Funktionsumfang der App
Profitieren Sie von der komfortablen Such- und Navigationsfunktion innerhalb der App, der Möglichkeit, Inhalte als Favoriten zu speichern sowie unterjährigen Aktualisierungen. So behalten Sie stets den Überblick und finden schnell zu den für Sie interessanten Themen.
Die App vereint Informationen und Interaktivität. Ein Newsservice innerhalb der App informiert Sie über die aktuellen Themen aus dem Bereich Steuern. Mithilfe der Schnellrechner-Tools können Sie auch unterwegs schnell etwas durchrechnen.
Bereitstellung
Die Taschenbuchausgabe "Tabellen und Informationen für die steuerliche Beratung" erscheint jährlich zu Beginn des 1. Quartals in aktualisierter Fassung.
Die Bereitstellung der Inhalte innerhalb der App "Tabellen und Informationen mobil" und die Lieferung der Freischaltcodes erfolgt voraussichtlich jährlich im Februar.