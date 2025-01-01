Sie können im Bestellprozess zwischen "Bestellung" und "Abonnement" wählen. Bei "Bestellung" wird die aktuelle Ausgabe 2025 sofort nach Erscheinung im Februar ausgeliefert. Wenn Sie das Titel-Abonnement abschließen, werden Sie automatisch beliefert, sobald eine neue Ausgabe erscheint.

Eine neue Aboanlage oder Änderung der Aboanlage wird jedoch erst bei Auslieferung der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Wie gewohnt, gilt auch im Abonnement ein 14-tägiges Rückgaberecht. Die nächste Auslieferung für das Titel-Abonnement erfolgt voraussichtlich im Februar 2026.