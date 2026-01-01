Tag der Digitalisierung
- Fachvorträge
- Gedankenaustausch
Inhalte
Beschreibung
Fit für die Cloud – Was Sie schon heute tun können, um zukunftsfähig zu werden.
Die digitale Transformation entwickelt sich rasant – und viele Bereiche der öffentlichen Verwaltung profitieren bereits von den Chancen moderner Cloud-Technologien. Wir zeigen Ihnen, welche Schritte Sie jetzt gezielt einleiten können, um Ihre Organisation mit DATEV nachhaltig zukunftsfähig aufzustellen.
Die Veranstaltung wird als Videokonferenz durchgeführt. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.
Themen
Gemeinsam starten wir mit Ihnen eine praxisnahe Reise durch die zentralen Etappen auf Ihrem Weg in die Cloud.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Entscheiderinnen bzw. Entscheider und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aus dem Public Sector (Kernverwaltungen, Öffentliche Betriebe, Kirchen, Kammern etc.)
Dauer
1 Vormittag
Referenten
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.