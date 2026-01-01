Art.-Nr. 78620 | Veranstaltungen

Tag der Digitalisierung

  • Fachvorträge
  • Gedankenaustausch
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Inhalte

Beschreibung

Fit für die Cloud – Was Sie schon heute tun können, um zukunftsfähig zu werden.

Die digitale Transformation entwickelt sich rasant – und viele Bereiche der öffentlichen Verwaltung profitieren bereits von den Chancen moderner Cloud-Technologien. Wir zeigen Ihnen, welche Schritte Sie jetzt gezielt einleiten können, um Ihre Organisation mit DATEV nachhaltig zukunftsfähig aufzustellen.

Die Veranstaltung wird als Videokonferenz durchgeführt. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.

Themen

Gemeinsam starten wir mit Ihnen eine praxisnahe Reise durch die zentralen Etappen auf Ihrem Weg in die Cloud.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Entscheiderinnen bzw. Entscheider und Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aus dem Public Sector (Kernverwaltungen, Öffentliche Betriebe, Kirchen, Kammern etc.)

Dauer

1 Vormittag

Referenten

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Mi, 20.05.26 | 
09:30 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 16.06.26 | 
09:30 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 15.07.26 | 
09:30 - 12:00 Uhr
Plätze:

Preise

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