Tag der Digitalisierung

Fit für die Cloud – Was Sie schon heute tun können, um zukunftsfähig zu werden.

Die digitale Transformation entwickelt sich rasant – und viele Bereiche der öffentlichen Verwaltung profitieren bereits von den Chancen moderner Cloud-Technologien. Wir zeigen Ihnen, welche Schritte Sie jetzt gezielt einleiten können, um Ihre Organisation mit DATEV nachhaltig zukunftsfähig aufzustellen.

Die Veranstaltung wird als Videokonferenz durchgeführt. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung.