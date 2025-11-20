Umsatzsteuer Update 2025
- Aktuelle Rechtsprechung
- BFH-Urteile, BMF-Schreiben
- Verknüpfung mit der Datenbank LEXinform für Fachinformationen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Seminar behandelt die im Herbst 2025 aktuellen Themen der Umsatzsteuer. Es bietet Ihnen eine strukturierte Zusammenfassung der wichtigsten Verlautbarungen des Gesetzgebers, der Rechtsprechung und der Finanzverwaltung. Ein Ausblick auf bevorstehende Entwicklungen rundet das Seminar ab.
Nach dem Besuch des Seminars sind Sie gerüstet für die Abwicklung der Umsatzsteuer.
Themen
1. Geplante Gesetzesänderungen
1.1 Überblick Steueränderungsgesetz 2025
1.2 Ermäßigter Steuersatz in der Gastronomie
1.3 Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung
2. Blockheizkraftwerke (KWK Anlagen)
2.1 Einleitung
2.2 Direktverbrauch von Strom
2.3 Selbst verbrauchte Wärme
2.4 KWK-Bonus und KWK-Zuschlag
2.5 Übergangsregelung
3. Steuerbefreiung für Bildungsleistungen
3.1 Rückblick auf die alte Rechtslage
3.2 Aktuelle Rechtslage
3.3 Veranstaltungsort und Steuerbefreiung bei Online-Leistungen
4. Neuigkeiten bei Lieferungen ins Ausland
4.1 Vertrauensschutz auch bei unvollständigem Belegnachweis?
4.2 Gültigkeit der USt-IdNr. des Abnehmers bei der Lieferung
4.3 Innergemeinschaftliche Lieferung und „Exportdienstleister“
4.4 Ausfuhrnachweise für Einkäufe an Flughäfen
5. Kleinunternehmer
5.1 Nur im Inland tätige Kleinunternehmer
5.2 Inländischer Kleinunternehmer wird in der übrigen EU tätig
5.3 Ausländischer Kleinunternehmer wird im Inland tätig
5.4 Hinweise
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleiführungskräfte
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von Umsatzsteuererklärung classic
Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
Thomas Behring
Bayerisches Landesamt für Steuern, Nürnberg
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar (inklusive Lernvideo)
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das zugehörige Lernvideo steht Ihnen mit Bestellung des Online-Seminars auf der Lernplattform zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.