Unsere Lehrmittel im Überblick: Neuerungen, Tipps und Tricks im Einsatz
- Überblick über alle Lehrmittel-Neuerungen
- Vorstellung neues Layout und Didaktik
- Gemeinsamer Austausch über den Einsatz in Ihrem DATEV Unterricht
Kurzinfo
Übersicht
Beschreibung
Mit dem Besuch dieses Seminares erhalten Sie einen Gesamtüberblick über das Lehrmittelportfolio der DATEV Bildungspartnerschaft sowie die diesjährigen Änderungen und Neuerungen, sodass Sie im Anschluss bestens informiert Ihren DATEV-Unterricht gestalten können.
Inhalte
Lehrmittel Finanzbuchführung:
-
DV-Buchführung
-
DV-Anlagenbuchführung
-
FIBU-Praxistage
-
Musterfall Glaser Leu
-
Fallstudie Kanzleipraxis (inklusive Komponenten)
-
Ergänzungsfall Mahnwesen
Lehrmittel Personalwirtschaft:
-
Lohn und Gehalt in der Praxis
-
Personalwirtschaft mit DATEV im Unternehmen
Lehrmittel Steuern:
-
Ermittlung der Einkunftsarten
-
Vermietung und Verpachtung
Details
Weitere Informationen
Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Teilnehmerkreis
Mitarbeitende und Unterrichtende von DATEV-Bildungspartnern oder Unterrichtende mit eigener Dozenten-Nummer, neue und erfahrene Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG - Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung