Unsere Lehrmittel im Überblick: Neuerungen, Tipps und Tricks im Einsatz

Weitere Informationen

Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.

Teilnehmerkreis

Mitarbeitende und Unterrichtende von DATEV-Bildungspartnern oder Unterrichtende mit eigener Dozenten-Nummer, neue und erfahrene Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft

Referierende

Mitarbeitende der DATEV eG - Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung