Art.-Nr. 78699 | Bildungspartner-Angebot

Unsere Lehrmittel im Überblick: Neuerungen, Tipps und Tricks im Einsatz

  • Überblick über alle Lehrmittel-Neuerungen
  • Vorstellung neues Layout und Didaktik
  • Gemeinsamer Austausch über den Einsatz in Ihrem DATEV Unterricht
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Kurzinfo

Methodik Online-Seminar mit Übung

Übersicht

Beschreibung

Mit dem Besuch dieses Seminares erhalten Sie einen Gesamtüberblick über das Lehrmittelportfolio der DATEV Bildungspartnerschaft sowie die diesjährigen Änderungen und Neuerungen, sodass Sie im Anschluss bestens informiert Ihren DATEV-Unterricht gestalten können.

Inhalte

Lehrmittel Finanzbuchführung:

  • DV-Buchführung

  • DV-Anlagenbuchführung

  • FIBU-Praxistage

  • Musterfall Glaser Leu

  • Fallstudie Kanzleipraxis (inklusive Komponenten)

  • Ergänzungsfall Mahnwesen

Lehrmittel Personalwirtschaft:

  • Lohn und Gehalt in der Praxis

  • Personalwirtschaft mit DATEV im Unternehmen

Lehrmittel Steuern:

  • Ermittlung der Einkunftsarten

  • Vermietung und Verpachtung

Details

Weitere Informationen

Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.

Teilnehmerkreis

Mitarbeitende und Unterrichtende von DATEV-Bildungspartnern oder Unterrichtende mit eigener Dozenten-Nummer, neue und erfahrene Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft

Referierende

Mitarbeitende der DATEV eG - Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung

Preise

Art.-Nr. 78699 | Bildungspartner-Angebot

Unsere Lehrmittel im Überblick: Neuerungen, Tipps und Tricks im Einsatz

Einmalig
0,00 €
Jetzt bestellen