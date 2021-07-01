Unternehmensrestrukturierung mit dem StaRUG
- Verpflichtung zu Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement
- Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen
- Schneller, diskreter, günstiger als Insolvenzverfahren
Erscheinungstermin: Juli 2021
Mit dem Erlass des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) ist es nun für drohend zahlungsunfähige Unternehmen möglich, ein präventives Restrukturierungsverfahren durchzuführen. Dieses Verfahren erlaubt eine Sanierung mit einzelnen oder allen Gläubigern – auch gegen den Willen Einzelner.
Im Vergleich zu einem Insolvenzverfahren soll die präventive Restrukturierung schneller, leiser und kostengünstiger sein.
Es kann daher sinnvoll sein, Mandantinnen und Mandanten schon sehr frühzeitig auf die Möglichkeiten des StaRUG aufmerksam zu machen.
Lesen Sie im Kompaktwissen „Unternehmensrestrukturierung mit StaRUG“ alles Wissenswerte zum neuen Gesetz, das zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist.
Autorinnen
Dr. Veronika Hefner
Rechtsanwältin und Diplom-Betriebswirtin (BA) ist Senior Associate bei CMS Hasche Sigle
Dr. Veronika Hefner, LL.B, Rechtsanwältin und Diplom-Betriebswirtin (BA) ist Senior Associate bei CMS Hasche Sigle, Stuttgart. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt ist die Vorbereitung und Begleitung von Restrukturierungen und Sanierungen innerhalb und außerhalb von Insolvenzverfahren (Regelinsolvenz, Eigenverwaltung, Insolvenzplan, Schutzschirm).
Dr. Alexandra Schluck-Amend
Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenzrecht und Dipl.-Betriebswirtin (FH) ist Leiterin des Bereichs Restrukturierung & Insolvenz bei CMS Hasche Sigle
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Insolvenzrecht und Dipl.-Betriebswirtin (FH) ist Leiterin des Bereichs Restrukturierung & Insolvenz bei CMS Hasche Sigle, Stuttgart. Sie berät bei Restrukturierungen und Sanierungen innerhalb und außerhalb der Insolvenz. Hier begleitet sie Unternehmen insbesondere bei der Erstellung und Umsetzung von Sanierungskonzepten sowohl bei außergerichtlichen Restrukturierungen als auch im Insolvenzverfahren.
Unternehmensrestrukturierung mit dem StaRUG
