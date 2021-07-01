Unternehmensrestrukturierung mit dem StaRUG

Mit dem Erlass des Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) ist es nun für drohend zahlungsunfähige Unternehmen möglich, ein präventives Restrukturierungsverfahren durchzuführen. Dieses Verfahren erlaubt eine Sanierung mit einzelnen oder allen Gläubigern – auch gegen den Willen Einzelner.

Im Vergleich zu einem Insolvenzverfahren soll die präventive Restrukturierung schneller, leiser und kostengünstiger sein.