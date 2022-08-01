Art.-Nr. 78708 | Lernvideo (Vortrag)

Verantwortungskultur: Verantwortung bedeutet Antwort geben

Geklärte Verantwortung als Faktor für seelische Gesundheit
  • Verantwortungskultur statt Verantwortungsvermeidung
  • Hoher Praxisbezug durch Anwendungs-Dialoge
  • Reflexionsfragen für einen gelungenen Transfer
Wissensgebiet Managementwissen
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 0,75 Std.
Stand 08/2022
Nutzungsdauer 24 Monate
Verantwortung ist mehr als ein Schlagwort. Wir brauchen Verantwortungs-Kompetenz. Der Ruf nach Verantwortung wird meist dann laut, wenn sie nicht stattgefunden hat. Meist reden wir dann aber von „Schuld“. Rechtfertigung oder „unter den Teppich kehren“ sind die Folge. Organisationen brauchen neue Modelle, Begriffe und Kriterien für Verantwortung.

Erlernen Sie systemische Konzepte zum Thema „Verantwortung“. Denn feststeht: Geklärte Verantwortung ist ein Faktor für seelische Gesundheit, ungeklärte Verantwortung ist ineffizient und auf Dauer belastend.

Was hier vielleicht etwas einfach klingt, braucht Übung und Wiederholungen. Praxisbeispiele und Anwendungs-Dialoge helfen Ihnen für den Transfer auf Ihren eigenen Berufsalltag. Hierfür stehen Ihnen auch zusätzliche Begleitmaterialien mit Reflexionsfragen zur Verfügung.

Tipp: Bearbeiten Sie diese gerne mit einem Tandem-Partner im gemeinsamen Austausch. Das kann einer Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen, der Lebenspartner oder ein guter Freund sein.

Themen

  • Verantwortung bedeutet Antworten geben

  • Ungeklärte Verantwortung macht krank

  • Verantwortungsdefizite vorbeugen

  • Komplementäre Verantwortung

  • Die richtige Haltung

  • Umgang mit Verantwortungsvermeidung

  • Rollenspiele Verantwortungsdialog

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Marc Minor

Marc Minor

Leiter Marc Minor Group, Gründer der Lernplattform Comkii

Portraitbild der referierenden Person Clea Buttgereit

Clea Buttgereit

Leiterin Clea Buttgereit Transformations, Gründerin der Lernplattform Comkii

