Verantwortungskultur: Verantwortung bedeutet Antwort geben

Verantwortung ist mehr als ein Schlagwort. Wir brauchen Verantwortungs-Kompetenz. Der Ruf nach Verantwortung wird meist dann laut, wenn sie nicht stattgefunden hat. Meist reden wir dann aber von „Schuld“. Rechtfertigung oder „unter den Teppich kehren“ sind die Folge. Organisationen brauchen neue Modelle, Begriffe und Kriterien für Verantwortung.

Erlernen Sie systemische Konzepte zum Thema „Verantwortung“. Denn feststeht: Geklärte Verantwortung ist ein Faktor für seelische Gesundheit, ungeklärte Verantwortung ist ineffizient und auf Dauer belastend.

Was hier vielleicht etwas einfach klingt, braucht Übung und Wiederholungen. Praxisbeispiele und Anwendungs-Dialoge helfen Ihnen für den Transfer auf Ihren eigenen Berufsalltag. Hierfür stehen Ihnen auch zusätzliche Begleitmaterialien mit Reflexionsfragen zur Verfügung.

Tipp: Bearbeiten Sie diese gerne mit einem Tandem-Partner im gemeinsamen Austausch. Das kann einer Ihrer Mitarbeiter oder Kollegen, der Lebenspartner oder ein guter Freund sein.