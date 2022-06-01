Vereinsbesteuerung Kompakt 2020/2021, 13. Auflage
- Besteuerung gemeinnütziger Vereine
- Spenden und Sponsoring
- Sozialversicherungsrecht
Erscheinungstermin: Juni 2022
Beschreibung
Dieses Buch erläutert sämtliche für die Vereinsbesteuerung wichtigen Bereiche: Rechtliche Grundlagen, Darstellung der für Vereine relevanten Steuerarten (Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Lohnsteuer, Grundsteuer, Erbschaftsteuer, Grunderwerbsteuer, Lotteriesteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Vergnügungssteuer, Bauabzugsteuer), Fragen der Gemeinnützigkeit mit den Erklärungen zur Überprüfung der Steuerbegünstigungen sowie die Themengebiete Spenden und Sponsoring, Rechenschafts-, Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten, Mindestlohn, Haftung, Datenschutz-Grundverordnung/Bundesdatenschutzgesetz und die Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts.
Zahlreiche Beispiele, Tipps, Schaubilder, Tabellen, Checklisten sowie eine zusammenfassende Übersicht am Beispiel einer Festveranstaltung und ein Kapitel mit DATEV-Lösungen machen das Buch zu einer unverzichtbaren Hilfe bei der täglichen Arbeit und der Abgabe der Steuererklärungen.
Die komplett überarbeitete und inhaltlich erweiterte 13. Auflage gewährleistet aktuelle Informationen über die erfolgten Rechtsänderungen und deren Auswirkungen auf die Praxis sowie zur Sicherung und des Erhalts der Steuerbegünstigung. Das Buch enthält die wichtigen Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2020 und die Corona-Steuerhilfegesetze.
Abonnement "Vereinsbesteuerung"
Mit dem praktischen Titel-Abo Vereinsbesteuerung ersparen Sie sich künftig die Einzelbestellungen und erhalten die aktuelle Auflage automatisch nach Erscheinen.
Kurzinfo
Autoren
Harald Dauber
Diplom-Betriebswirt (FH)
Harald Dauber ist Inhaber der Unternehmen HDS-Verlag (Erstellung von Fachliteratur im Bereich Steuern, Wirtschaft und Recht), HDS-Buchhandelsversand (Spezialist für die Lieferung von Fachliteratur im Bereich Steuern, Wirtschaft und Recht), HDS-Unternehmensberatung sowie Autor für Wirtschaft, Steuern und Recht.
Josef Schneider
Diplom-Finanzwirt
Josef Schneider war Dozent an der Hochschule für Finanzen in Edenkoben und lehrte dort insbesondere das Fach Einkommensteuer. Er ist Autor zahlreicher Fach- und Lehrbücher im Steuerrecht.
Details & Preise
Vereinsbesteuerung Kompakt 2020/2021, 13. Auflage
Erscheinungstermin: Juni 2022