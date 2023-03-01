Die Nutzung des höchstmöglichen Vorsteuerpotenzials hängt beim Bau oder Erwerb von Immobilien sowohl von der optimalen Zuordnungsentscheidung als auch von dem geeigneten Maßstab für die Vorsteueraufteilung ab. Diese Entscheidungen sind idealerweise schon vor Ergehen der ersten Eingangsrechnungen zu treffen, um die geforderte Frist für die ordnungsgemäße Dokumentation nicht zu versäumen.

Die Darstellung der umsatzsteuerlichen Konsequenzen bei unterschiedlicher Grundstücksnutzung steht im Mittelpunkt dieses Kompaktwissens. Je nachdem, ob man bei der Vorsteueraufteilung den EU-Vorgaben oder den unterschiedlichen Theorien der deutschen Rechtsprechung bzw. Verwaltung folgt, kann mehr oder weniger Vorsteuer geltend gemacht werden.