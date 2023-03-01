Vorsteuerabzug und Vorsteueraufteilung bei Grundstücken und Gebäuden, 3. Auflage (E-Book)
- Vorsteuerabzug bei unterschiedlicher Immobiliennutzung
- Vorsteuerberichtigung bei Änderung der Nutzungsverhältnisse
- Aktuelle Verwaltungsanweisungen und Rechtsprechung
Erscheinungstermin: März 2023
Beschreibung
Die Nutzung des höchstmöglichen Vorsteuerpotenzials hängt beim Bau oder Erwerb von Immobilien sowohl von der optimalen Zuordnungsentscheidung als auch von dem geeigneten Maßstab für die Vorsteueraufteilung ab. Diese Entscheidungen sind idealerweise schon vor Ergehen der ersten Eingangsrechnungen zu treffen, um die geforderte Frist für die ordnungsgemäße Dokumentation nicht zu versäumen.
Die Darstellung der umsatzsteuerlichen Konsequenzen bei unterschiedlicher Grundstücksnutzung steht im Mittelpunkt dieses Kompaktwissens. Je nachdem, ob man bei der Vorsteueraufteilung den EU-Vorgaben oder den unterschiedlichen Theorien der deutschen Rechtsprechung bzw. Verwaltung folgt, kann mehr oder weniger Vorsteuer geltend gemacht werden.
In diesem Kompaktwissen finden Sie die Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten und erfahren anhand von Beispielen, wann und wie eine Berichtigung erfolgen muss und welche Vereinfachungsregeln es gibt.
Die 3. Auflage des Kompaktwissens berücksichtigt die aktuelle Entwicklung der Rechtsprechung sowie das neueste BMF-Schreiben zur Vorsteueraufteilung nach § 15 Absatz 4 UStG bei gemischt genutzten Grundstücken. Darüber hinaus wird die zum 01.01.2023 in Kraft tretende Neuregelung zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts und der damit in Zusammenhang stehenden neuen besonderen Regelung zur Vorsteueraufteilung bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts behandelt.
Autorinnen
Marion Trieß
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin
Autorin Marion Trieß ist Partnerin bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Auren. Sie setzt ihre beruflichen Schwerpunkte in der gestaltenden Steuerberatung sowie in der Betreuung von Unternehmen. In diesem Rahmen engagiert sie sich besonders für gemeinnützige Organisationen. Daneben ist sie Referentin und Gutachterin in den Bereichen Umsatzsteuer und Gemeinnützigkeitsrecht.
Jerina Kelava
Steuerberaterin
Jerina Kelava ist Steuerberaterin bei Auren. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte umfassen Internationales Steuerrecht sowie Umsatzsteuer.
