Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung 2025
- Wichtige Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht zum Jahreswechsel 2024/2025
- Aktuelle Werte und Rechengrößen für das Jahr 2025
- Neue Rechtsprechung und BMF-Schreiben
Erscheinungstermin: Januar 2025
Beschreibung
Zum Jahreswechsel sind regelmäßig zahlreiche lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Neuerungen zu beachten. Die Broschüre liefert Ihren Mandantinnen und Mandanten einen schnellen Überblick über die ab dem 01.01.2025 für das Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht zu beachtenden Werte.
Ihre Mandantinnen und Mandanten finden hier die für das Jahr 2025 maßgeblichen Beitragsbemessungsgrenzen, Sachbezugswerte, Beitragssätze sowie weitere sozialversicherungsrechtliche Rechengrößen und Grenzbeträge.
Zahlreiche Tabellen und Hinweise erleichtern dabei den Überblick. Außerdem werden aktuelle BMF-Schreiben und Gerichtsurteile mit Beispielen aus dem Arbeitsalltag dargestellt.
Info & Leseprobe
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
