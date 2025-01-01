Art.-Nr. 32654 | Mandanten-Info-Broschüre

Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung 2025

Die wichtigsten Rechengrößen im Überblick
  • Wichtige Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht zum Jahreswechsel 2024/2025
  • Aktuelle Werte und Rechengrößen für das Jahr 2025
  • Neue Rechtsprechung und BMF-Schreiben

Erscheinungstermin: Januar 2025

Beschreibung

Zum Jahreswechsel sind regelmäßig zahlreiche lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Neuerungen zu beachten. Die Broschüre liefert Ihren Mandantinnen und Mandanten einen schnellen Überblick über die ab dem 01.01.2025 für das Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht zu beachtenden Werte.

Ihre Mandantinnen und Mandanten finden hier die für das Jahr 2025 maßgeblichen Beitragsbemessungsgrenzen, Sachbezugswerte, Beitragssätze sowie weitere sozialversicherungsrechtliche Rechengrößen und Grenzbeträge.

Zahlreiche Tabellen und Hinweise erleichtern dabei den Überblick. Außerdem werden aktuelle BMF-Schreiben und Gerichtsurteile mit Beispielen aus dem Arbeitsalltag dargestellt.

Musteranschreiben

Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 01/2025
Seitenzahl 29
Format DIN A5
Kostenlose Leseprobe

Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei

DATEV MyMarketing

Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.

Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.

Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Axel-Friedrich Förster

Axel-Friedrich Foerster

Betriebswirt (VWA)

Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.

Details & Preise

