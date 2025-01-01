Art.-Nr. 79036 | Ganztagsberatung vor Ort

Zukunftstag für Kanzleimitarbeitende

Erarbeiten Sie im Team, wie Sie auf Trends reagieren, attraktiv für Ihre Wunschmandate bleiben und Veränderungen positiv angehen.
  • Branchentrends kennen und die Kanzlei für die Zukunft aufstellen
  • Bedürfnisse der Mandantinnen und Mandanten erkennen
  • Mitarbeitende in den Veränderungsprozess einbinden
Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang ca. 1 Tag

Die Zukunft der Kanzlei zu gestalten, ist eine Teamaufgabe. Gemeinsam lassen sich Entwicklungen, Trends, Mandantenerwartungen und daraus entstehende Veränderungen am besten bewerten. Experten von DATEV konzipieren und veranstalten in Rücksprache mit der Kanzleileitung einen Workshop-Tag für Ihr Team. Impulse, Gruppenarbeiten und KI-Tools schaffen Ideen für die Kanzleientwicklung sowie ein Fundament für wirksame Veränderungen. Freuen Sie sich auf Austausch, Inspiration und wertvolle Strategiearbeit mit Ihrem Team!

  • Sie betrachten die aktuelle Lage der Branche und diskutieren gemeinsam mögliche Veränderungen von Markt und Mandanten. Auf dieser Basis erarbeiten Sie Herausforderungen und Chancen für Ihre Kanzlei. Meinungen und Ängste Ihres Teams werden aktiv aufgegriffen.

  • In Gruppen werden konkrete Handlungsfelder bezüglich Mandantinnen und Mandanten, Mitarbeitende sowie Technik und Prozesse identifiziert, um Ihre Kanzlei optimal für die Zukunft aufzustellen.

  • Es entstehen ein gemeinsames Zukunftsbild und ein Maßnahmenplan, welche Orientierung geben und die Identifikation mit den Zielen Ihrer Kanzlei stärken.

Kanzleileitung und Kanzleimitarbeitende

Bei den Mitarbeitern kam der Zukunftstag extrem gut an. Auch im Nachgang haben wir viel Lob geerntet. Wir sind mehr als positiv vom Ergebnis dieses Workshops beeindruckt. Wir haben die Bestätigung, dass wir ein tolles Team haben, sehen die Veränderungsbereitschaft und können nun sehr gut darauf aufbauen.

Carsten Wagner
Steuerberater, dhmp NEXT GmbH & Co. KG

