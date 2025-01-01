Zukunftstag für Kanzleimitarbeitende

Bei den Mitarbeitern kam der Zukunftstag extrem gut an. Auch im Nachgang haben wir viel Lob geerntet. Wir sind mehr als positiv vom Ergebnis dieses Workshops beeindruckt. Wir haben die Bestätigung, dass wir ein tolles Team haben, sehen die Veränderungsbereitschaft und können nun sehr gut darauf aufbauen. Carsten Wagner Steuerberater, dhmp NEXT GmbH & Co. KG