Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit mit DATEV LODAS

Zuschläge in der Lohnabrechnung korrekt berücksichtigen.
  • Gesetzliche Grundlagen für die begünstigte Abrechnung von SFN-Zuschlägen
  • Berechnung des Grundlohns
  • Umsetzung im Lohnprogramm
Einmalig
121,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Wenn Beschäftigte in Schichten arbeiten – einschließlich Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdiensten – dann sollten die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Förderungen für diese besonderen Arbeitsbedingungen genutzt werden. Dabei sind jedoch die festgelegten Obergrenzen der Förderung zu beachten. Mit der SFN-Einrichtung in Ihrem Lohnprogramm können Sie die komplexen Abrechnungen rechtssicher und komfortabel durchführen. Anhand von Beispielen zeigen wir Ihnen in diesem Lernvideo die Umsetzung der Regelungen in DATEV LODAS.

Themen
  • Gesetzliche Grundlagen für die Steuer- und Beitragsfreiheit von SFN-Zuschlägen
  • Höhe steuer- und beitragsfreier Zuschläge
  • Verhalten verschiedener Zuschläge zueinander – kumulieren oder nicht kumulieren
  • Berechnung des Grundlohns
  • Manuelle Berechnung eines Beispiels
  • Programmeinrichtung und beispielhafte Umsetzung im Lohnprogramm
  • Besonderheiten in der Abrechnung
Details

Teilnehmerkreis

  • Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
  • Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentinnen

Portraitbild der referierenden Person Ute Lange

Ute Lange

Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Claudia Geier

Claudia Geier

Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Di, 17.03.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Di, 04.08.26 | 
13:00 - 15:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

