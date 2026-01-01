Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit mit DATEV LODAS
- Gesetzliche Grundlagen für die begünstigte Abrechnung von SFN-Zuschlägen
- Berechnung des Grundlohns
- Umsetzung im Lohnprogramm
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wenn Beschäftigte in Schichten arbeiten – einschließlich Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdiensten – dann sollten die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Förderungen für diese besonderen Arbeitsbedingungen genutzt werden. Dabei sind jedoch die festgelegten Obergrenzen der Förderung zu beachten. Mit der SFN-Einrichtung in Ihrem Lohnprogramm können Sie die komplexen Abrechnungen rechtssicher und komfortabel durchführen. Anhand von Beispielen zeigen wir Ihnen in diesem Lernvideo die Umsetzung der Regelungen in DATEV LODAS.
Themen
- Gesetzliche Grundlagen für die Steuer- und Beitragsfreiheit von SFN-Zuschlägen
- Höhe steuer- und beitragsfreier Zuschläge
- Verhalten verschiedener Zuschläge zueinander – kumulieren oder nicht kumulieren
- Berechnung des Grundlohns
- Manuelle Berechnung eines Beispiels
- Programmeinrichtung und beispielhafte Umsetzung im Lohnprogramm
- Besonderheiten in der Abrechnung
Details
Teilnehmerkreis
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
- Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentinnen
Ute Lange
Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG
Claudia Geier
Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Hinweis
