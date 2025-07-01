Wenn Beschäftigte in Schichten arbeiten – einschließlich Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdiensten – dann sollten die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Förderungen für diese besonderen Arbeitsbedingungen genutzt werden. Dabei sind jedoch die festgelegten Obergrenzen der Förderung zu beachten. Mit der SFN-Einrichtung in Ihrem Lohnprogramm können Sie die komplexen Abrechnungen rechtssicher und komfortabel durchführen. Anhand von Beispielen zeigen wir Ihnen in diesem Lernvideo die Umsetzung der Regelungen in DATEV LODAS.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.