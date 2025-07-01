Art.-Nr. 77834 | Lernvideo (Vortrag)

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit mit DATEV LODAS

Zuschläge in der Lohnabrechnung korrekt berücksichtigen.
  • Gesetzliche Grundlagen für die begünstigte Abrechnung von SFN-Zuschlägen
  • Berechnung des Grundlohns
  • Umsetzung im Lohnprogramm
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1,5 Std.
Stand 07/2025
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Wenn Beschäftigte in Schichten arbeiten – einschließlich Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdiensten – dann sollten die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Förderungen für diese besonderen Arbeitsbedingungen genutzt werden. Dabei sind jedoch die festgelegten Obergrenzen der Förderung zu beachten. Mit der SFN-Einrichtung in Ihrem Lohnprogramm können Sie die komplexen Abrechnungen rechtssicher und komfortabel durchführen. Anhand von Beispielen zeigen wir Ihnen in diesem Lernvideo die Umsetzung der Regelungen in DATEV LODAS.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen
  • Gesetzliche Grundlagen für die Steuer- und Beitragsfreiheit von SFN-Zuschlägen
  • Höhe steuer- und beitragsfreier Zuschläge
  • Verhalten verschiedener Zuschläge zueinander – kumulieren oder nicht kumulieren
  • Berechnung des Grundlohns
  • Manuelle Berechnung eines Beispiels
  • Programmeinrichtung und beispielhafte Umsetzung im Lohnprogramm
  • Besonderheiten in der Abrechnung
Details

Teilnehmerkreis

Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

  • Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV LODAS

  • Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentinnen

Portraitbild der referierenden Person Ute Lange

Ute Lange

Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Claudia Geier

Claudia Geier

Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG

