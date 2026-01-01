Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit mit DATEV Lohn und Gehalt
- Gesetzliche Grundlagen für die begünstigte Abrechnung von SFN-Zuschlägen
- Berechnung des Grundlohns
- Umsetzung im Lohnprogramm
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wenn Beschäftigte in Schichten arbeiten – einschließlich Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdiensten – dann sollten die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Förderungen für diese besonderen Arbeitsbedingungen genutzt werden. Dabei sind jedoch die festgelegten Obergrenzen der Förderung zu beachten. Mit der SFN-Einrichtung in Ihrem Lohnprogramm können Sie die komplexen Abrechnungen rechtssicher und komfortabel durchführen. Anhand von Beispielen zeigen wir Ihnen in diesem Lernvideo die Umsetzung dieser Regelungen in DATEV Lohn und Gehalt.
Themen
- Gesetzliche Grundlagen für die Steuer- und Beitragsfreiheit von SFN-Zuschlägen
- Höhe steuer- und beitragsfreier Zuschläge
- Verhalten verschiedener Zuschläge zueinander – kumulieren oder nicht kumulieren
- Berechnung des Grundlohns
- Manuelle Berechnung eines Beispiels
- Programmeinrichtung und beispielhafte Umsetzung im Lohnprogramm
- Besonderheiten in der Abrechnung
Details
Teilnehmerkreis
- Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentinnen
Ute Lange
Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG
Claudia Geier
Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Weitere Informationen
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.