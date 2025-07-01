Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit mit DATEV Lohn und Gehalt
Wenn Beschäftigte in Schichten arbeiten – einschließlich Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdiensten – dann sollten die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Förderungen für diese besonderen Arbeitsbedingungen genutzt werden. Dabei sind jedoch die festgelegten Obergrenzen der Förderung zu beachten. Mit der SFN-Einrichtung in Ihrem Lohnprogramm können Sie die komplexen Abrechnungen rechtssicher und komfortabel durchführen. Anhand von Beispielen zeigen wir Ihnen in diesem Lernvideo die Umsetzung dieser Regelungen in DATEV Lohn und Gehalt.
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
- Gesetzliche Grundlagen für die Steuer- und Beitragsfreiheit von SFN-Zuschlägen
- Höhe steuer- und beitragsfreier Zuschläge
- Verhalten verschiedener Zuschläge zueinander – kumulieren oder nicht kumulieren
- Berechnung des Grundlohns
- Manuelle Berechnung eines Beispiels
- Programmeinrichtung und beispielhafte Umsetzung im Lohnprogramm
- Besonderheiten in der Abrechnung
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzleien und Unternehmen
-
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm DATEV Lohn und Gehalt
-
Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Ute Lange
Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG
Claudia Geier
Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG
