Zuwendungen an Beschäftigte optimal gestalten 2025, 17. Auflage
- Aktuelle Entwicklungen im Lohnsteuerrecht
- Wichtige steuerbegünstigte Leistungen
- Mehr Netto vom Brutto
Erscheinungstermin: Juni 2025
Beschreibung
Die 17. Auflage der Kompaktwissen-Ausgabe zeigt Ihnen die wichtigsten steuer- und sozialversicherungsfreien Nebenleistungen sowie alternative Gestaltungsmöglichkeiten der Entlohnung ab dem 01.01.2025 auf.
Sie bleiben hinsichtlich der Änderungen und Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung auf dem aktuellen Stand.
So werden klassische Nebenleistungen, wie etwa Aufmerksamkeiten, Beihilfen, Berufskleidung oder der Firmenwagen behandelt.
Ein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Trends wie beispielsweise dem Betriebssport, der Überlassung betrieblicher Datenverarbeitungsgeräte, dem elektrischen Aufladen von E-Fahrzeugen und E-Fahrrädern oder Sprachkursen.
Das Kompaktwissen zeigt in Berechnungsbeispielen die wichtigsten steuerfreien Arbeitgeberleistungen. Es enthält die für das Jahr 2025 maßgeblichen steuerfreien Erstattungsbeträge sowie die aktuellen gesetzgeberischen Maßnahmen.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Autor
Axel-Friedrich Foerster
Betriebswirt (VWA)
Herr Axel-Friedrich Foerster ist zuständig für Grundsatzfragen zum Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht bei dem Energieversorgungsunternehmen N-ERGIE AG in Nürnberg. Zuvor war er bei der Schwarz Gruppe und im Energiekonzern E.ON zentraler Ansprechpartner für Fragen der nationalen und internationalen Arbeitnehmerbesteuerung. Er verfügt über langjährige Erfahrungen und umfangreiches Praxiswissen und ist Mitglied in mehreren Fachgremien.
Details & Preise
