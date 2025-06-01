Die 17. Auflage der Kompaktwissen-Ausgabe zeigt Ihnen die wichtigsten steuer- und sozialversicherungsfreien Nebenleistungen sowie alternative Gestaltungsmöglichkeiten der Entlohnung ab dem 01.01.2025 auf.

Sie bleiben hinsichtlich der Änderungen und Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung auf dem aktuellen Stand.

So werden klassische Nebenleistungen, wie etwa Aufmerksamkeiten, Beihilfen, Berufskleidung oder der Firmenwagen behandelt.