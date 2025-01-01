Qualifizierungsangebot für Kanzleimitarbeiter

Das Qualifizierungsangebot besteht aus verschiedenen Modulen. Bei einigen können Sie zwischen Präsenz- und Online-Angeboten wählen. Alle Präsenzseminare enthalten Übungen am PC und schaffen so einen hohen Praxisbezug für jeden Teilnehmer. Die Module werden einzeln gebucht, so können Sie Zeitpunkt und Reihenfolge flexibel wählen. Wir empfehlen Ihnen trotzdem eine Teilnahme in der dargestellten Reihenfolge.​

-

Modul 1 ‒ Chancen der Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen

Ein erfahrener Steuerberater erklärt Ihnen, wie die Digitalisierung von Rechnungswesenprozessen in der Praxis gelingt.

Modul 2 ‒ DATEV Unternehmen online: Effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Buchführung

Neuanlage von Mandanten in DATEV Unternehmen online, Buchen von digitalen Belegen, Zahlen vom Belegbild u.v.m.    

Modul 3 ‒ Datei-Schnittstellen zur Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen

Datei-Schnittstellen im Rechnungswesen nutzen

Überblick über die Bedeutung und Systematik von Schnittstellen im Rechnungswesen mit Fokus auf die Nutzung dateibasierter Schnittstellen.

oder

DATEV-Datenservices Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung nutzen

Sie erhalten einen Überblick über die Bedeutung und Systematik von Schnittstellen im Rechnungswesen mit Fokus auf die Nutzung cloudbasierter Datenservices.

oder

Schnittstellen für die digitalen Prozesse im Rechnungswesen

Vermeiden Sie Doppelerfassungen in der Buchführung durch die Einrichtung von Schnittstellen zur Nutzung von digitalen Daten.

Modul 4 ‒ Unterjähriges Controlling in der Finanzbuchführung

Unterjähriges Controlling in der Finanzbuchführung

Erfolgsanalyse, Liquiditätsanalyse, Individuelle BWA u.v.m.

oder

Unterjähriges Controlling auf Basis einer Qualitäts-BWA mit den DATEV-Lösungen

Lernen Sie den Einsatz und die Interpretation von Qualitäts-BWA, DATEV Controllingreport comfort und DATEV-Frühwarnsystem als Grundlage betriebswirtschaftlicher Beratung kennen.

Modul 5 ‒ DATEV Unternehmen online – Tipps und Tricks

Programmneuerungen, Tipps und Tricks, Wahl von Schwerpunktthemen durch die Teilnehmer u.v.m.

Empfehlungen für Ihre Mandanten

DATEV Unternehmen online - Unternehmensprozesse aus der Praxis gemeinsam optimieren

Standortbestimmung, Einsatzszenarien beim Mandanten und Zusammenarbeit mit Kanzlei, Inbetriebnahme von DATEV Unternehmen online u.v.m.   

oder

DATEV Unternehmen online - Einsatzmöglichkeiten in der Buchführung für selbstbuchende Unternehmen

Belege digitalisieren, übertragen und buchen, DATEV Kassenbuch online führen und buchen u.v.m.   

Nachweis über die Weiterbildung​

Teilnehmende erhalten für jedes besuchte Modul eine Weiterbildungsbescheinigung. Wenn alle erforderlichen Module innerhalb von 18 Monaten besucht wurden, kann eine Gesamt-Weiterbildungsbescheinigung per E-Mail an lernen-online@datev.de angefordert werden. Auch bereits besuchte Seminare aus diesem Angebot werden angerechnet.​