Qualifizierungsangebot für Kanzleimitarbeiter
Das Qualifizierungsangebot besteht aus verschiedenen Modulen. Bei einigen können Sie zwischen Präsenz- und Online-Angeboten wählen. Alle Präsenzseminare enthalten Übungen am PC und schaffen so einen hohen Praxisbezug für jeden Teilnehmer. Die Module werden einzeln gebucht, so können Sie Zeitpunkt und Reihenfolge flexibel wählen. Wir empfehlen Ihnen trotzdem eine Teilnahme in der dargestellten Reihenfolge.
Modul 1 ‒ Chancen der Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen
Ein erfahrener Steuerberater erklärt Ihnen, wie die Digitalisierung von Rechnungswesenprozessen in der Praxis gelingt.
Modul 2 ‒ DATEV Unternehmen online: Effiziente Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten in der Buchführung
Neuanlage von Mandanten in DATEV Unternehmen online, Buchen von digitalen Belegen, Zahlen vom Belegbild u.v.m.
Modul 3 ‒ Datei-Schnittstellen zur Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen
Datei-Schnittstellen im Rechnungswesen nutzen
Überblick über die Bedeutung und Systematik von Schnittstellen im Rechnungswesen mit Fokus auf die Nutzung dateibasierter Schnittstellen.
oder
DATEV-Datenservices Rechnungswesen zur Prozessautomatisierung nutzen
Sie erhalten einen Überblick über die Bedeutung und Systematik von Schnittstellen im Rechnungswesen mit Fokus auf die Nutzung cloudbasierter Datenservices.
oder
Schnittstellen für die digitalen Prozesse im Rechnungswesen
Vermeiden Sie Doppelerfassungen in der Buchführung durch die Einrichtung von Schnittstellen zur Nutzung von digitalen Daten.
Modul 4 ‒ Unterjähriges Controlling in der Finanzbuchführung
Unterjähriges Controlling in der Finanzbuchführung
Erfolgsanalyse, Liquiditätsanalyse, Individuelle BWA u.v.m.
oder
Unterjähriges Controlling auf Basis einer Qualitäts-BWA mit den DATEV-Lösungen
Lernen Sie den Einsatz und die Interpretation von Qualitäts-BWA, DATEV Controllingreport comfort und DATEV-Frühwarnsystem als Grundlage betriebswirtschaftlicher Beratung kennen.
Modul 5 ‒ DATEV Unternehmen online – Tipps und Tricks
Programmneuerungen, Tipps und Tricks, Wahl von Schwerpunktthemen durch die Teilnehmer u.v.m.
Modul 6 ‒ Ihr Weg zur elektronischen Steuererklärung
DATEV Meine Steuern, Vorausgefüllte Steuererklärung, ELSTER, u.v.m.
Nachweis über die Weiterbildung
Teilnehmende erhalten für jedes besuchte Modul eine Weiterbildungsbescheinigung. Wenn alle erforderlichen Module innerhalb von 18 Monaten besucht wurden, kann eine Gesamt-Weiterbildungsbescheinigung per E-Mail an lernen-online@datev.de angefordert werden. Auch bereits besuchte Seminare aus diesem Angebot werden angerechnet.