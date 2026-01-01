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Weiterbildungs-Abonnements - Gemeinsam mehr wissen

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren Weiterbildungs-Abonnements „Flatrate Lernvideo“ und „Kanzlei-Organisationsbeauftragte“ Zeit und Geld sparen und gleichzeitig die Kompetenzen und die Motivation Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigern können. Entdecken Sie die Vorteile unserer flexiblen Lernlösungen und starten Sie noch heute mit uns in eine erfolgreichere Zukunft!

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Kanzlei-Organisationsbeauftragte ‒ die Weiterbildungs-Experten in Ihrer Kanzlei: Umfassendes Paket mit Präsenz- und Online-Seminaren, Unterlagen und Erfahrungsaustausch.

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DATEV-Wissen für Ausbildung und Quereinstieg: Machen Sie ihre Auszubildenden und Quereinsteiger fit für die Arbeit in Ihrer Kanzlei. 

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Der perfekte Einstieg in die DATEV-Anwendungen

  • Gemeinsam lernen

    Erleben Sie Weiterbildung in Präsenz oder online - praxisnah, verständlich und sofort anwendbar. 

  • Effizient Arbeiten - ab dem ersten Tag

    Geben Sie Ihren Mitarbeitenden Sicherheit für die täglichen Aufgaben.

  • Günstige Qualifizierungsangebote

    Nutzen Sie die Vorteile der Flatrate Lernvideo oder des Kanzlei-Organisationsbeaufragten, um Wissen in Ihrere Kanzlei aktuell zu halten.