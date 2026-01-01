Neben der klassischen Gehaltserhöhung gibt es weitere Möglichkeiten, das Gehalt für Mitarbeitende zu optimieren. Denn manchmal sind kleine Gehaltserhöhungen ernüchternd – schließlich landet die Hälfte davon beim Staat. Viel rentabler kann es sein, wenn der Betrieb zusätzlich noch geldwerte Extras zahlt.

Gerade kleine Firmen haben über steuerlich begünstigte Zusatzleistungen gute Chancen, Personal zu gewinnen. Das ist für beide Seiten oft interessanter als die reine Lohnerhöhung um ein paar Euros.

Denn die Beachtung der individuellen Lebenssituation und der Präferenzen des Mitarbeiters sichert langfristig Bindung und Einsatz. Wer zum Beispiel die Gesundheit der Mitarbeitenden fördern möchte, kann dies in Form von Benefits tun. Durch individuelle Benefits heben Sie sich außerdem von anderen Arbeitgebern ab und steigern Ihre Attraktivität als Arbeitgeber. Ganz davon abgesehen, dass Sie sich als Arbeitgeber auf diese Weise Abgaben sparen und die Lohnnebenkosten Ihres Unternehmens senken.

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