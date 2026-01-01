Wir entwickeln unser Produktportfolio konsequent und kontinuierlich in Richtung Cloud weiter. Mittelständischen Unternehmen empfehlen wir, ihre Systemlandschaft frühzeitig strategisch neu auszurichten. Denn die Cloud-Transformation bei DATEV ist weit mehr als ein Software-Update. Sie verändert Prozesse, Rollen und Anforderungen im Unternehmen. Unser Anspruch ist klar: Sie gehen diesen Weg nicht allein. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt.
Für mittelständische Unternehmen heißt das: die eigene IT- und Prozesslandschaft ganzheitlich betrachten, klare Verantwortlichkeiten festlegen und bestehende Abläufe gezielt überprüfen. So behalten Sie die Kontrolle und nutzen gleichzeitig die Vorteile der Cloud: innovative Funktionen wie KI-Anwendungen, die ihr volles Potenzial nur in der Cloud entfalten, kontinuierliche Updates und ortsunabhängiges Arbeiten.
Schritt für Schritt in die Cloud: Wie läuft die Umstellung ab?
Das DATEV-Produktportfolio wird in den kommenden Jahren in die Cloud entwickelt. Der Umstieg erfolgt schrittweise, mit klarer Struktur und Planbarkeit.
Dabei empfehlen wir:
- Vorhandene Prozesse überprüfen: Prüfen Sie Ihre Rechnungswesen- und Lohnprozesse, bestehende Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen und papierbasierten Abläufe.
- Digitale Basis schaffen: Papierbelege und manuelle Freigaben bremsen Automatisierung und Integration. Mit einem digitalen Belegprozess legen Sie heute schon den Grundstein für den fristgerechten Umstieg und die gesetzlich verpflichtende E-Rechnung ab 2027.
- Verantwortlichkeiten festlegen: Wer kümmert sich intern um Buchhaltung, Lohn und Personal, IT und Schnittstellen?
Planbare Transformation
Mit der schrittweisen Entwicklung gestalten Sie Ihre Systemlandschaft effizient und zukunftssicher – von der digitalen Belegerfassung über Buchhaltung bis zur Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Parallel dazu bauen Sie Ihr digitales Ökosystem auf: Offene Schnittstellen verbinden Ihr ERP- und HR-System nahtlos mit der DATEV-Cloud-Welt, schaffen stabile Datenflüsse, reduzieren manuelle Arbeitsschritte und erhöhen die Transparenz über Ihre Finanz- und Lohndaten.
Beginnen Sie jetzt mit der Vorbereitung
Legen Sie Schritt für Schritt den Grundstein für Ihre DATEV-Cloud, prüfen Sie Ihre Prozesse und Systeme und definieren Sie interne Verantwortlichkeiten.
Gemeinsam mit Ihrer Kanzlei die beste Lösung finden!
Sie möchten sich auf die Cloud vorbereiten? Ihre Steuerberatungskanzlei kennt Ihre Anforderungen. Nehmen Sie Kontakt auf und besprechen Sie gemeinsam, wie Sie den Weg in die Cloud gestalten können.