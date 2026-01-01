Wir entwickeln unser Produktportfolio konsequent und kontinuierlich in Richtung Cloud weiter. Mittelständischen Unternehmen empfehlen wir, ihre Systemlandschaft frühzeitig strategisch neu auszurichten. Denn die Cloud-Transformation bei DATEV ist weit mehr als ein Software-Update. Sie verändert Prozesse, Rollen und Anforderungen im Unternehmen. Unser Anspruch ist klar: Sie gehen diesen Weg nicht allein. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt.

Für mittelständische Unternehmen heißt das: die eigene IT- und Prozesslandschaft ganzheitlich betrachten, klare Verantwortlichkeiten festlegen und bestehende Abläufe gezielt überprüfen. So behalten Sie die Kontrolle und nutzen gleichzeitig die Vorteile der Cloud: höchste Sicherheitsstandards, kontinuierliche Updates und innovative Funktionen wie KI-Anwendungen, die ihr volles Potenzial nur in der Cloud entfalten.