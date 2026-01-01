Laptop mit Händen, die auf der Tastatur tippen

Was sind die DATEV-Datenservices?

Die DATEV-Datenservices sind Online-Schnittstellen für die DATEV-Cloud. Die meisten Datenservices ermöglichen es, Daten bzw. Dokumente aus Software-Lösungen von Drittanbietern in DATEV-Programme zu übernehmen und dort zur Weiterverarbeitung bereitzustellen. Einige Datenservices funktionieren andersherum und ermöglichen es, Daten aus DATEV-Programmen an die Software-Lösungen von Drittanbietern zu übergeben. Vereinzelt ermöglichen Datenservices einen Austausch von Daten in beide Richtungen.

Den richtigen Datenservice finden - So geht´s!

Den passenden Datenservice identifizieren Sie in wenigen Schritten - u. a. mithilfe des DATEV-Marktplatzes.

Software checken – Mandanten ansprechen

  1. Welche Software nutzt Ihr Mandant?
  2. Welche Aufgaben erledigt Ihr Mandant damit? (z.B. Belege scannen oder buchen)
  3. Welche Datenformate bzw. Dokumente liegen vor und sollen ausgetauscht werden? (z.B. Belege, Buchungsstapel, Lohn-Bewegungsdaten)
Datenservice suchen und finden

  • Öffnen Sie den DATEV-Marktplatz.
  • Suchen Sie die Software-Lösung Ihres Mandanten.
  • Wählen Sie die Software aus (ggf. unter "Schnittstellen-Anbieter" gelistet).
  • Scrollen Sie zu "Schnittstellen", um die vom Partner umgesetzten Datenservices einzusehen.
  • Prüfen Sie den Funktionsumfang, falls mehrere Datenservices zur Auswahl stehen. Nutzen Sie dazu die unten verlinkten Entscheidungshilfen.
Zum DATEV-Marktplatz
Datenservice bestellen bzw. einrichten

  • Informationen zur Einrichtung finden Sie auf DATEV-Datenservices.
  • Folgen Sie der Anleitung zur Bestellung und Einrichtung.
  • Nach der Bestellung: Freischaltung in der Software des Mandanten mit der Berater- & Mandantennummer des Bestands. Eine Anleitung finden Sie auf den DATEV-Marktplatz Partnerseiten unter Schnittstellen | Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner.
DATEV-Datenservices: DATEV-seitig einrichten
Daten holen und verarbeiten

Die Funktionsweise der Datenservices variiert. Informationen zur Nutzung und zur Übernahme relevanter Daten finden Sie im DATEV Hilfe-Center.

Hilfe-Dokumente

Entscheidungshilfen

Dateiname: Entscheidungshilfen DATEV-Datenservices

Dateigröße: 192 KB

Ihre Vorteile

  • Effizienter und sicherer Datenaustausch
  • Hohe Datenqualität
  • Optimierte Arbeitsabläufe
  • Zeitersparnis durch Automatisierung und bessere Ressourcenverwendung

Unterstützungsangebote

Wenn Sie Informationen zu den DATEV-Datenservices, zum DATEV-Marktplatz oder Informationen zur Einrichtung der Schnittstelle über die MyDATEV Mandantenregistrierung benötigen, unterstützt Sie das Team von DATEV-Partner-Onboarding gerne in einem kostenfreien Online-Gruppen-Training.

Für eine individuelle Einrichtung der DATEV-Datenservices in Ihren Anwendungen können Sie einen kostenpflichtigen Termin buchen.

Beide Optionen finden Sie unter Terminbuchung.

Mehr Informationen finden Sie unter: DATEV-Partner-Onboarding.

Weitere Informationen