Kanzlei-Website erstellen
Mit einer modernen Website setzen Sie Ihre Kanzlei und Ihre Angebote ins rechte Licht. DATEV oder der Partner Sellwerk GmbH & Co. KG machen es Ihnen einfach: Sie bekommen eine moderne Website für Ihre Kanzlei, bei der alles auf Sie als Steuerberater abgestimmt ist, und profitieren von exklusiven DATEV-Inhalten.
Unser DATEV-Angebot
Mit DATEV beauftragen Sie einen professionellen Webdesigner, der Ihnen einen maßgeschneiderten Online-Auftritt erstellt. Die Website können Sie jederzeit selbst bearbeiten oder ergänzen. Gerne übernehmen wir auch die weitere Pflege und Aktualisierung. In einem gemeinsamen Briefing-Gespräch wird mit Ihnen erarbeitet, welches Design und welcher Inhalt am besten zu Ihnen passt. Anschließend erstellt DATEV Ihren Web-Auftritt mit entsprechenden Texten und Bildern. Langjährige Design-Erfahrung für den steuerberatenden Beruf macht uns zu Ihrem kompetenten Partner. Mit Professionalität und Kreativität finden wir nach Ihren Wünschen und Ideen den Einstieg zur unverwechselbaren Marke
Mehr erfahren
Beschreibung:
- Beratung, Konzeption und Erstellung einer Premium-Website von DATEV
Inklusivleistungen:
- Design-BriefingAnpassen des Seitendesigns an das Kanzleidesign
- Einpflegen von Bildern und Texten
- Optimierung für die drei gängigsten Bildschirmgrößen
- SEO und Einstellen der Cookie-Richtlinien
- Datenschutz- und Impressumsseiten werden angelegt, Inhalte müssen vollständig bereitgestellt werden.
- Vorgaben zur Barrierefreiheit werden berücksichtigt.
Website-Paket Basis:
- Seitenstruktur für eine Website-Seite.
Ein One-Pager umfasst eine Startseite mit bis zu fünf Inhaltsabschnitten, z. B. Kanzlei, Leistungsübersicht, Mandanten, Kontakt.
Website-Paket Compact:
- Seitenstruktur für zwei bis fünf Website-Seiten
Website-Paket Premium:
- Seitenstruktur für sechs bis neun Website-Seiten
Unser Kooperationspartner
Auch unser Kooperationspartner Sellwerk GmbH & Co KG weiß, worauf es bei einem individuellen Internetauftritt ankommt. Sehen Sie sich die Website unserer Musterkanzlei an und machen Sie sich ein Bild.
Exklusive DATEV-Inhalte einbinden
DATEV-Infothek
Mit täglich wechselnden steuerlichen und rechtlichen, redaktionell aufbereiteten Nachrichten informieren Sie Ihre Mandanten unkompliziert und erfüllen somit ganz bequem Ihre Informationspflicht. Durch die täglichen Aktualisierungen steigern Sie die Relevanz Ihrer Website und verbessern damit die wichtige Positionierung bei Google. Sie werden leichter gefunden. Der Newsfeed wird auf einer eigenen News-Unterseite auf Ihrer neuen Kanzlei-Website eingebunden. Dieses Angebot gibt es exklusiv über unseren Kooperationspartner Sellwerk GmbH & Co KG. Ein Beispiel finden Sie hier: News | Linder & Partner.
Mandanten-Info comfort
Auf einer passwortgeschützten Unterseite auf Ihrer Kanzlei-Website können Sie Ihren Mandanten Zugriff auf Premium-Inhalte wie Broschüren, Merkblätter und Monatsinformationen gewähren – eine wertvolle Ergänzung zur DATEV-Infothek.
Aber Mandanten-Info comfort hat noch viele weitere Vorteile. Prüfen Sie, ob dieses Angebot in Ihren Kanzleialltag passt. Neuanwender nutzen Mandanten-Info comfort drei Monate kostenfrei. Die spätere Abrechnung erfolgt über DATEV.
Ausführliche Informationen finden Sie im DATEV-Shop: go.datev.de/mandanten-info-comfort