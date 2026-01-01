Beginnen Sie jetzt mit der Vorbereitung

Der Umstieg in die Cloud ist unvermeidbar – und er beginnt jetzt.

Das heißt konkret: die technologischen Umstellungen kommen, ob wir vorbereitet sind oder nicht. Stellen Sie deshalb jetzt die Weichen für die ersten Schritte in Richtung DATEV-Cloud. 

Wir begleiten Sie. 

DATEV Basisdaten online

Die zentralen Stammdaten in der Cloud sind für alle DATEV Cloud-Anwendungen erforderlich.

Mit Basisdaten online nutzen Sie aktuelle sowie zukünftige DATEV-Cloud-Lösungen. 

Hier unsere Unterstützungsangebote:

Informationsseite: DATEV Basisdaten online

DATEV Hilfe-Center: Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen

Personendaten im Rechenzentrum verwalten & bereinigen

Kanzleien mit einer durchgängigen Benutzerstruktur profitieren am meisten von der Kombination aus lokaler und cloudbasierter Software.

Unterstützungsangebote:

 

Anwendungsspezifische Mandanten zentralisieren

DATEV Cloud-Lösungen unterstützen ausschließlich Leistungen mit zentralen Mandanten. Eine Umstellung anwendungsspezifischer Leistungen in die Cloud wird nicht möglich sein.

Unterstützungsangebote

DATEV-Konto einführen

Mit dem DATEV-Konto greifen Sie sicher auf die DATEV-Cloud zu und nutzen eine durchgängige Identität für die digitale
Zusammenarbeit mit DATEV-Lösungen.

Immer mehr DATEV-Anwendungen stellen darauf um. Damit wird es zur zentralen Voraussetzung für Anmeldung und
Nutzung. Um weiterhin reibungslos arbeiten zu können, werden Sie jetzt aktiv: Verknüpfen Sie Ihr DATEV SmartLogin oder Ihre DATEV SmartCard mit dem DATEV-Konto.

Einfach umsteigen mit dem DATEV-Konto-Assistenten 
Der Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Umstieg und unterstützt Sie beim Anlegen des DATEV-Kontos sowie der Verknüpfung mit Ihrem bestehenden Anmeldeverfahren. So sind Sie optimal auf aktuelle Umstellungen und
kommende DATEV-Cloud-Anwendungen vorbereitet.

Unterstützungsangebote

Lizenz-Umstellung auf Benutzerlizenz

Mit der Benutzerlizenz passt DATEV die Lizenzierung an die Anforderungen einer flexiblen, digitalen Arbeitswelt an.
Sie erhalten damit eine einheitliche Lösung für Cloud-Anwendungen und lokal installierte Software. Durch eine frühzeitige Umstellung der Lizenzen können Sie zukünftig direkt die neuen Cloud-Anwendungen nutzen, ohne sich zuvor um die Umstellung kümmern zu müssen.

Zusätzlich können Sie nach der Umstellung von den Vorteilen der Benutzerlizenz Set profitieren, die das Teilen von Lizenzen ermöglicht.

Unterstützungsangebote

DATEV Cloud-Sourcing

Sie überlegen, neue IT-Systeme anzuschaffen? Dann ist IT-Sourcing eine gute Alternative: Sie lagern Ihre IT aus und profitieren von mehr Sicherheit, Aktualität und Flexibilität. Damit schaffen Sie die optimale Ausgangsbasis für den Wechsel in die DATEV-Cloud.

Unterstützungsangebote