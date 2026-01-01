Beginnen Sie jetzt mit der Vorbereitung
Der Umstieg in die Cloud ist unvermeidbar – und er beginnt jetzt.
Das heißt konkret: die technologischen Umstellungen kommen, ob wir vorbereitet sind oder nicht. Stellen Sie deshalb jetzt die Weichen für die ersten Schritte in Richtung DATEV-Cloud.
Wir begleiten Sie.
DATEV Basisdaten online
Die zentralen Stammdaten in der Cloud sind für alle DATEV Cloud-Anwendungen erforderlich.
Mit Basisdaten online nutzen Sie aktuelle sowie zukünftige DATEV-Cloud-Lösungen.
Hier unsere Unterstützungsangebote:
Informationsseite: DATEV Basisdaten online
DATEV Hilfe-Center: Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitstellen
Personendaten im Rechenzentrum verwalten & bereinigen
Kanzleien mit einer durchgängigen Benutzerstruktur profitieren am meisten von der Kombination aus lokaler und cloudbasierter Software.
Unterstützungsangebote:
- DATEV Hilfe-Center: Personendaten im Rechenzentrum neu anlegen oder ändern
- DATEV Hilfe-Center: Personendaten im Rechenzentrum mit den Service-Anwendungen löschen
Anwendungsspezifische Mandanten zentralisieren
DATEV Cloud-Lösungen unterstützen ausschließlich Leistungen mit zentralen Mandanten. Eine Umstellung anwendungsspezifischer Leistungen in die Cloud wird nicht möglich sein.
Unterstützungsangebote
- DATEV Hilfe-Center: Anwendungsspezifische Leistungen zuordnen - DATEV Hilfe-Center
- DATEV Hilfe-Center: Assistent zum Zentralisieren von Mandanten
DATEV-Konto einführen
Mit dem DATEV-Konto greifen Sie sicher auf die DATEV-Cloud zu und nutzen eine durchgängige Identität für die digitale
Zusammenarbeit mit DATEV-Lösungen.
Immer mehr DATEV-Anwendungen stellen darauf um. Damit wird es zur zentralen Voraussetzung für Anmeldung und
Nutzung. Um weiterhin reibungslos arbeiten zu können, werden Sie jetzt aktiv: Verknüpfen Sie Ihr DATEV SmartLogin oder Ihre DATEV SmartCard mit dem DATEV-Konto.
Einfach umsteigen mit dem DATEV-Konto-Assistenten
Der Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Umstieg und unterstützt Sie beim Anlegen des DATEV-Kontos sowie der Verknüpfung mit Ihrem bestehenden Anmeldeverfahren. So sind Sie optimal auf aktuelle Umstellungen und
kommende DATEV-Cloud-Anwendungen vorbereitet.
Unterstützungsangebote
- Informationsseite: DATEV-Konto und DATEV-Konto-Assistent
- Häufig gestellte Fragen: FAQ
- DATEV Hilfe-Center: Umstellung von DATEV-Cloud-Anwendungen auf das DATEV-Konto
- DATEV Hilfe-Center: DATEV-Konto: Umstellungsauswertung
- DATEV Hilfe-Center: Musteranschreiben zur Umstellung auf das DATEV-Konto
Lizenz-Umstellung auf Benutzerlizenz
Mit der Benutzerlizenz passt DATEV die Lizenzierung an die Anforderungen einer flexiblen, digitalen Arbeitswelt an.
Sie erhalten damit eine einheitliche Lösung für Cloud-Anwendungen und lokal installierte Software. Durch eine frühzeitige Umstellung der Lizenzen können Sie zukünftig direkt die neuen Cloud-Anwendungen nutzen, ohne sich zuvor um die Umstellung kümmern zu müssen.
Zusätzlich können Sie nach der Umstellung von den Vorteilen der Benutzerlizenz Set profitieren, die das Teilen von Lizenzen ermöglicht.
Unterstützungsangebote
DATEV Cloud-Sourcing
Sie überlegen, neue IT-Systeme anzuschaffen? Dann ist IT-Sourcing eine gute Alternative: Sie lagern Ihre IT aus und profitieren von mehr Sicherheit, Aktualität und Flexibilität. Damit schaffen Sie die optimale Ausgangsbasis für den Wechsel in die DATEV-Cloud.
Unterstützungsangebote
- Informationsseite: IT-Outsourcing (DATEV SmartIT, DATEVasp, PARTNERasp)
- Kurzberatung online: DATEV IT-Outsourcing (SmartIT, DATEVasp)
- DATEV Hilfe-Center: DATEVasp: Erste Schritte
- DATEV Hilfe-Center: DATEV SmartIT: Erste Schritte