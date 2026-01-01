2.1 DATEV räumt den Bildungspartnern Softwarenutzungsrechte in nicht ausschließlicher Form und – soweit es sich um eine auf die Vertragsdauer beschränkte Überlassung gegen laufende Vergütung handelt – in nicht übertragbarer Form ein. Soweit Cloud-Lösungen zur Verfügung gestellt werden, räumt DATEV dem Bildungspartner das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht ein, auf diese im vertraglich vereinbarten Umfang zuzugreifen. Der Leistungs- und Funktionsumfang der überlassenen Software und DATEV-Cloud-Lösungen bestimmt sich aus dem zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Dienstleistungsangebot der DATEV für Bildungspartner. Die Einräumung des Nutzungsrechts an von DATEV unentgeltlich zur Verfügung gestellten Produkten kann von DATEV jederzeit widerrufen oder zeitlich eingeschränkt werden.

2.2 Die Produktnutzung ist ausschließlich im Rahmen der Tätigkeit als Bildungspartner gestattet. Dies gilt nur für Zwecke der Aus- und Weiterbildung sowie zur Unterrichtsvor- und -nachbereitung im Rahmen der vom Bildungspartner angebotenen und von DATEV für die Zusammenarbeit mit Bildungspartnern allgemein freigegebenen Lerninhalte.

2.3 Ist für die Nutzung eines Produkts eine Höchstzahl zeitgleicher Zugriffe durch Anwender des Bildungspartners vereinbart, beschränkt sich das von DATEV eingeräumte Nutzungsrecht auf die zum jeweiligen Zeitpunkt vereinbarte Höchstzahl zeitgleicher Zugriffe. Ist für ein Produkt die Nutzung nur durch namentlich benannte natürliche Personen vereinbart, beschränkt sich das von DATEV eingeräumte Nutzungsrecht auf die zum jeweiligen Zeitpunkt konkret benannten Personen. Der Bildungspartner ist verpflichtet, diese Personen über die von DATEV zur Verfügung gestellten Anwendungen selbst zu verwalten. Eine Weitergabe der Zugangsberechtigungen und / oder Zugangsmedien der vom Bildungspartner benannten Personen an andere Personen ist nicht gestattet. Der Bildungspartner stellt sicher, dass die von ihm benannten Personen entsprechend verpflichtet werden.

2.4 Die Produkte dürfen nur durch natürliche Personen bedient werden. Insbesondere ist ein automatisierter Zugriff oder eine Anbindung über Schnittstellen zu einem automatisierten Datenaustausch nur nach vorheriger Zustimmung durch DATEV gestattet.

2.5 Soweit für bestimmte Produkte zusätzliche oder abweichende Bedingungen gelten, weist DATEV hierauf gesondert hin. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn von DATEV angebotene Produkte Komponenten oder Leistungen anderer Anbieter enthalten.

2.6 Vor Beginn der Nutzung teilt der Bildungspartner DATEV den gewünschten Umfang der Nutzung (vergleiche Ziffer 2.3) schriftlich oder in Textform oder über die elektronischen Bestellwege mit. Der Bildungspartner verpflichtet sich, DATEV auf Anfrage Auskünfte zur Nutzung der Produkte zu erteilen. Soweit sich Veränderungen bei der Nutzung ergeben, die einen Einfluss auf die Grundlagen der Lizenzierung haben, ist der Bildungspartner verpflichtet, DATEV hiervon unverzüglich in Kenntnis setzen.

2.7 Bei einer auf die Vertragsdauer beschränkten Überlassung erlischt das Nutzungsrecht an Produkten durch deren Kündigung. Das Nutzungsrecht erlischt auch mit Beendigung der DATEV-Bildungspartnerschaft, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Bildungspartner stellt sicher, dass die Produkte nach Erlöschen des Nutzungsrechts nicht mehr genutzt werden können. Lokal installierte Produkte sind zu deinstallieren. Nach Wegfall des Nutzungsrechts des Bildungspartners erlischt automatisch auch das Nutzungsrecht für alle unter dieser Partnerschaft eingerichteten User.