Neuigkeiten für DATEV-Bildungspartner

Im BILDUNGSforum finden Sie als DATEV-Bildungspartner aktuelle Nachrichten, die Sie für Ihren DATEV-Unterricht benötigen.

Allgemeine Informationen rund um die DATEV-Partnerschaft für Bildung und deren Portfolio finden Sie unter go.datev.de/bildung!