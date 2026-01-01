Ihre aktuellen Nachrichten zu den Lehrmedien
Lehrmittelaktualiserung 2026
Die Lehrmittelaktualiserung 2026 ist abgeschlossen - alle wichtigen Informationen finden Sie hier im Überblick!
Ihre aktuellen Nachrichten zu DATEV-Software
Engpässe vermeiden, bevor sie entstehen
DATEV Software online findet bei Ihnen regen Zuspruch. Ehrlich gesagt: Aktuell sogar mehr Zuspruch als wir bedienen können. Mit folgenden Tipps & Tricks tragen Sie zu einer Entlastung der Gesamtsituation bei.
Ihre aktuellen Nachrichten zu den Plattformen
Kursauswahl an Lernende weitergeben
DATEV Students online entwickelt sich stetig weiter. Ein neues Feature erleichtert Sie in der Aufgabenverteilung an Ihre Lernenden: Stellen Sie eine Auswahl an Kurse zusammen und leiten Sie sie ganz einfach weiter.
Ihre aktuellen Nachrichten zu Wissen und Weiterbildung
DATEV LEXinform wird DATEV Wissensplattform
Seit Januar finden Sie bewährte LEXinform-Inhalte unter dem neuen Namen DATEV Wissensplattform. Die Wissensplattform wird sukzessive entwickelt und perspektivisch zum zentralen Ort Ihrer kontextabhängigen Recherche.
Ihre aktuellen Nachrichten zu Service und Support
Bestellung mit DATEV SmartLogin
Perspektivisch werden Bestellungen im DATEV Shop u.a. DATEV SmartLogin oder personenbezogenem DATEV mIDentity voraussetzen.
Ihre aktuellen Nachrichten rund um die Bildungspartnerschaft
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bildungspartner 2025
Die DATEV-Partnerschaft für Bildung hat ihre Geschäftsbedingungen geändert (Stand Januar 2025). Um auch weiterhin die Produkte und Leistungen der Bildungspartnerschaft in Anspruch nehmen zu können, ist Ihre Zustimmung unumgänglich.