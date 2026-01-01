Ihre aktuellen Nachrichten zu den Lehrmedien

Lehrmittelaktualiserung 2026

Die Lehrmittelaktualiserung 2026 ist abgeschlossen - alle wichtigen Informationen finden Sie hier im Überblick!

Lehrmittelaktualisierung
-

Ihre aktuellen Nachrichten zu DATEV-Software

Engpässe vermeiden, bevor sie entstehen

DATEV Software online findet bei Ihnen regen Zuspruch. Ehrlich gesagt: Aktuell sogar mehr Zuspruch als wir bedienen können. Mit folgenden Tipps & Tricks tragen Sie zu einer Entlastung der Gesamtsituation bei.

Tipps & Tricks zur Softwarenutzung
-

Ihre aktuellen Nachrichten zu den Plattformen

Kursauswahl an Lernende weitergeben

DATEV Students online entwickelt sich stetig weiter. Ein neues Feature erleichtert Sie in der Aufgabenverteilung an Ihre Lernenden: Stellen Sie eine Auswahl an Kurse zusammen und leiten Sie sie ganz einfach weiter.

Mehr erfahren
-

Ihre aktuellen Nachrichten zu Wissen und Weiterbildung

DATEV LEXinform wird DATEV Wissensplattform

Seit Januar finden Sie bewährte LEXinform-Inhalte unter dem neuen Namen DATEV Wissensplattform. Die Wissensplattform wird sukzessive entwickelt und perspektivisch zum zentralen Ort Ihrer kontextabhängigen Recherche.

Zu den Detailinformationen
-

Ihre aktuellen Nachrichten zu Service und Support

Bestellung mit DATEV SmartLogin

Perspektivisch werden Bestellungen im DATEV Shop u.a. DATEV SmartLogin oder personenbezogenem DATEV mIDentity voraussetzen.

Was bedeutet das für Sie?
-

Ihre aktuellen Nachrichten rund um die Bildungspartnerschaft

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bildungspartner 2025

Die DATEV-Partnerschaft für Bildung hat ihre Geschäftsbedingungen geändert (Stand Januar 2025). Um auch weiterhin die Produkte und Leistungen der Bildungspartnerschaft in Anspruch nehmen zu können, ist Ihre Zustimmung unumgänglich.

Was hat sich geändert?
-

Immer gut informiert

Partner-E-Mail für Bildungspartner
Hilfe-Content (DATEV Wissensplattform)
Lehrmittel für Bildungspartner