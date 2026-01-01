Hinweis: LEXinform-Dokumente und Lehrmittel-/E-Learnings der DATEV-Partnerschaft für Bildung
Die Lehrmittel der Bildungspartnerschaft stellen aktuell den Programmstand 18.0 (inkl. Service-Releases) dar. Daher kann es gegebenenfalls zu Abweichungen in Aufrufbeschreibungen oder Bildschirmabbildungen kommen.
Lehrmittel und E-Learnings werden sukzessive auf die neuen Programmversionen angepasst. Potenziell erforderliche Anpassungen in unseren Angeboten zur Vorbereitung auf unsere DATEV-Zertifikate werden wir frühzeitig kommunizieren.
Erste Hilfe bei Fragen zum Programmhandling
Das Hilfe-Center, integriert in die Wissensplattform, bietet Programmhilfen und praxisnahen Informationen - also alles, was Sie benötigen, um Erste Hilfe bei Fragen zum Programmhandling zu finden.
Der Servicecontent ist selbstverständlich kostenfrei und ohne Login erreichbar.
Unser Tipp: Produktfilter nutzen
Direkt unter dem Suchfeld zur Eingabe Ihrer Suchbegriffe befindet sich das Auswahlmenü, mit der Sie sich entscheiden, ob sie Servicecontent (Hilfe-Center) suchen oder eine Fachrecherche starten wollen.
Bei ausgewähltem Hilfe-Center haben Sie die zusätzliche Möglichkeit, Ihre Suche auf bestimmte Produkte hin zu filtern.
Im Zuge der Bildungspartnerschaft haben wir folgende Produkte aufnehmen lassen:
- DATEV Software online
- DATEV Students online
- DATEV Zertifizierungen online
Im Bereich für den Service-Content (Hilfe-Center) finden Sie außerdem die Absprungmöglichkeiten für RZ-Status, Service-TAN und Kundensupport.