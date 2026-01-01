Direkt unter dem Suchfeld zur Eingabe Ihrer Suchbegriffe befindet sich das Auswahlmenü, mit der Sie sich entscheiden, ob sie Servicecontent (Hilfe-Center) suchen oder eine Fachrecherche starten wollen.

Bei ausgewähltem Hilfe-Center haben Sie die zusätzliche Möglichkeit, Ihre Suche auf bestimmte Produkte hin zu filtern.

Im Zuge der Bildungspartnerschaft haben wir folgende Produkte aufnehmen lassen:

DATEV Software online

DATEV Students online

DATEV Zertifizierungen online

Im Bereich für den Service-Content (Hilfe-Center) finden Sie außerdem die Absprungmöglichkeiten für RZ-Status, Service-TAN und Kundensupport.