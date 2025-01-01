So unterstützt Sie die DATEV-Partnerschaft für Bildung

DATEV ist die Genossenschaft des steuerberatenden Berufstandes. Wir haben die Interessen unserer Mitglieder im Fokus und dazu gehört natürlich auch ein gut ausgebildeter Nachwuchs.

Als unser DATEV-Bildungspartner profitieren Sie von praxisnahen Lehrmitteln, Schulungen und Fachwissen. Lernende können sich auf unseren Online-Plattformen in Theorie und Praxis weiterbilden und zertifizieren lassen. Und natürlich steht Ihnen eine große Auswahl kostenfreier Software-Lösungen zur Verfügung.

Lehren & Lernen

Lehren und Lernen mit unseren Lehrmedien speziell für Ihren DATEV-Unterricht

Mehr erfahren
Software & Plattformen

Lernen – Üben – Prüfen: Die Plattformen der Bildungspartnerschaft

Mehr erfahren
DATEV-Nachweise

Die drei unterschiedlichen Nachweisformen im Überblick

Mehr erfahren
Wissen & Weiterbildung

Ihre Weiterbildungsmöglichkeiten als DATEV-Bildungspartner

Mehr erfahren
Service

Hilfe zur Selbsthilfe: Unser Service-Angebot

Mehr erfahren
Suchen

Dozierende und Bildungspartner finden mit unseren Suchen

Mehr erfahren

Ihr Start in die DATEV-Partnerschaft für Bildung

Starten wir gemeinsam.

Interessiert an praxisnaher Wissensvermittlung? Prima, dann lassen Sie uns loslegen. Als Bildungspartner profitieren Sie von einem Unterstützungsangebot, das gezielt für bestimmte Ausbildungsziele konzipiert ist. Kein Angebot von der Stange für alle, sondern ein Angebot, das auf die entsprechenden Anforderungen in Ausbildung und Lehre ausgerichtet ist.

Ihr Weg in die Bildungspartnerschaft
So bleiben Sie informiert

Partner-E-Mail

Anlassbezogene E-Mails rund um aktuelle Themen. Einfach der persönlichen Infoversorgung zustimmen und informiert bleiben!

Jetzt zustimmen

BILDUNGSforum online

Das Online-Magazin für DATEV-Bildungspartner – rund um Themen und brandaktuellen Neuigkeiten der Partnerschaft.

Mehr erfahren

Newsfeed datev.de/bildung

Sie erhalten direkt hier einen Auszug der aktuellen Neuigkeiten aus der Partnerschaft – ganz einfach, ohne großen Aufwand direkt aus dem BILDUNGSforum online.

Mehr erfahren

Aktuelle Nachrichten

DATEV-Shop

Produkte der DATEV-Bildungspartnerschaft

Hier finden Sie alle Produkte, die wir Ihnen im Zuge der Bildungspartnerschaft besonders empfehlen. Um bestellen zu können, benötigen Sie einen DATEV SmartLogin.

Seminare Lehrmittel Fachposter
Frau sitzt auf Couch mit Laptop auf ihrem Schoß.