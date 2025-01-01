So unterstützt Sie die DATEV-Partnerschaft für Bildung
DATEV ist die Genossenschaft des steuerberatenden Berufstandes. Wir haben die Interessen unserer Mitglieder im Fokus und dazu gehört natürlich auch ein gut ausgebildeter Nachwuchs.
Als unser DATEV-Bildungspartner profitieren Sie von praxisnahen Lehrmitteln, Schulungen und Fachwissen. Lernende können sich auf unseren Online-Plattformen in Theorie und Praxis weiterbilden und zertifizieren lassen. Und natürlich steht Ihnen eine große Auswahl kostenfreier Software-Lösungen zur Verfügung.
Ihr Start in die DATEV-Partnerschaft für Bildung
Starten wir gemeinsam.
Interessiert an praxisnaher Wissensvermittlung? Prima, dann lassen Sie uns loslegen. Als Bildungspartner profitieren Sie von einem Unterstützungsangebot, das gezielt für bestimmte Ausbildungsziele konzipiert ist. Kein Angebot von der Stange für alle, sondern ein Angebot, das auf die entsprechenden Anforderungen in Ausbildung und Lehre ausgerichtet ist.
