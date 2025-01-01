Hochschulprofessor lächelt im Hörsal in die Kamera. Im Hintergrund ein Hörsaal mit Studierenden an Laptops.

Hochschulen

Demografiebedingt wird sich der Fachkräftemangel in Zukunft verstärken. Deshalb kommt es heute schon entscheidend auf die Qualität der Hochschulausbildung an. Unser Beitrag dazu: Unterstützung bei der handlungsorientierten Lehre.

Berufsschullehrer lächelt im Klassenzimmer in die Kamera. Im Hintergrund ein Klassenzimmer mit Lernenden an Laptops.

Berufsschulen

DATEV entwickelt spezielle Angebote für Steuerfachangestellte zusammen mit den Kultusministerien, den Steuerberaterkammern und den Verbänden. Mit Erfolg, wie sich zeigt: sind doch rund 99 Prozent aller Berufsschulen mit Steuerfachangestellten-Ausbildung der DATEV-Partnerschaft für Bildung angeschlossen.

 

Dozentin lächelt in die Kamera. Im Hintergrund ein Whiteboard mit unerkenntlichen Inhalt.

Freie Bildungsträger

DATEV unterstützt bei einer praxisnahen beruflichen Weiterbildung mit Zertifizierungsangeboten und bei der Umschulung von Steuerfachangestellten.

Dozentin schaut in die Kamera. Im Hintergrund ein PC-Pool mit Lernenden hinter Bildschirmen.

Volkshochschulen

Volkshochschulen profitieren neben unseren Zertifizierungsangeboten zusätzlich von unserer Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband, Xpert Business, dem XB-LernNetz und EduMedia.

Dozent lächelt in die Kamera. Im Hintergrund ein Bildschirm mit einem virtuellen Lernraum und Lernenden (verschwommen).alt.

Dozentinnen und Dozenten

Auch freiberufliche Dozentinnen und Dozenten können Mitglieder in der DATEV-Bildungspartnerschaft werden. Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeiten, die die DATEV Dozenten-Nummer bietet.