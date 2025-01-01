Hochschulen
Demografiebedingt wird sich der Fachkräftemangel in Zukunft verstärken. Deshalb kommt es heute schon entscheidend auf die Qualität der Hochschulausbildung an. Unser Beitrag dazu: Unterstützung bei der handlungsorientierten Lehre.
Berufsschulen
DATEV entwickelt spezielle Angebote für Steuerfachangestellte zusammen mit den Kultusministerien, den Steuerberaterkammern und den Verbänden. Mit Erfolg, wie sich zeigt: sind doch rund 99 Prozent aller Berufsschulen mit Steuerfachangestellten-Ausbildung der DATEV-Partnerschaft für Bildung angeschlossen.
- DATEV-Angebote für die Ausbildung von Steuerfachangestellten
- Fortbildungsmöglichkeiten
- Lernreise für Berufsschulen
Freie Bildungsträger
DATEV unterstützt bei einer praxisnahen beruflichen Weiterbildung mit Zertifizierungsangeboten und bei der Umschulung von Steuerfachangestellten.
Volkshochschulen
Volkshochschulen profitieren neben unseren Zertifizierungsangeboten zusätzlich von unserer Kooperation mit dem Deutschen Volkshochschulverband, Xpert Business, dem XB-LernNetz und EduMedia.
Dozentinnen und Dozenten
Auch freiberufliche Dozentinnen und Dozenten können Mitglieder in der DATEV-Bildungspartnerschaft werden. Erfahren Sie hier mehr über die Möglichkeiten, die die DATEV Dozenten-Nummer bietet.