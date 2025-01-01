DATEV entwickelt spezielle Angebote für Steuerfachangestellte zusammen mit den Kultusministerien, den Steuerberaterkammern und den Verbänden. Mit Erfolg, wie sich zeigt: sind doch rund 99 Prozent aller Berufsschulen mit Steuerfachangestellten-Ausbildung der DATEV-Partnerschaft für Bildung angeschlossen.