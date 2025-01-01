Voraussetzung
Zum Login ist das DATEV-Konto erforderlich.
- Dieses können Lernende selbständig und kostenfrei beantragen.
- Unterrichtenden empfehlen wir den kombinierten Zugang mit DATEV SmartLogin.
Loginvarianten verstehen & beantragen
DATEV Students online ist eine Übungsplattform für Lernende. Eine Plattform, von der auch Sie als Unterrichtende profitieren.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Eine Adresse für alles
Alle Plattformen lassen sich unter einer einzigen Website erreichen.