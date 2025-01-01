  • Interaktive E-Learnings

    E-Learnings als ergänzende Übungsmöglichkeiten zu den Musterfällen der DATEV-Partnerschaft für Bildung. Einsetzbar für Selbstlernphasen, als Hausaufgaben oder unterrichtsbegleitend.

  • DATEV Wissensnachweise

    Ob als Voraussetzung für Seminarbesuche oder als Nachweis für die Bewerbungsmappe: Lernende erhalten nach erbrachter Leistung auf DATEV Students online einen Wissensnachweis

  • Informationen rund um den Einstieg in das Berufsfeld Steuerberatung

    Lernende finden Informationen rund um den Berufsstand, die Einstiegsmöglichkeiten und vieles mehr.

Entdecken Sie die Vielfalt der E-Learnings auf DATEV Students online

Mit Lernpfaden starten

Schicken Sie Ihre Lernenden auf vorbereitete Lernpfade

Voraussetzung

Zum Login ist das DATEV-Konto erforderlich.

  • Dieses können Lernende selbständig und kostenfrei beantragen.
  • Unterrichtenden empfehlen wir den kombinierten Zugang mit DATEV SmartLogin.
Einstieg leicht gemacht

