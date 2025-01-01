Suchen und finden
Die DATEV Dozenten-Suche ist eine Auflistung von Personen, die als Dozierende der DATEV Partnerschaft für Bildung angeschlossen sind. Mit Hilfe dieser Suche können Bildungseinrichtungen nach passenden Lehrkräften für ihr DATEV-Kursangebot recherchieren. Die gelisteten Personen haben mindestens zwei Jahre Erfahrung bzgl. Unterricht mit DATEV-Inhalten an Bildungseinrichtungen.
Für Dozenten und Bildungsinstitute der DATEV-Partnerschaft also eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.
Vorteile
Bestehende Daten anpassen
Sie sind bereits in der Suche gelistet und möchten Ihre Daten anpassen? Hier erfahren Sie, wie Sie die Daten aktualisieren lassen können.