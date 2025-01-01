-

Die DATEV Dozenten-Suche ist eine Auflistung von Personen, die als Dozierende der DATEV Partnerschaft für Bildung angeschlossen sind. Mit Hilfe dieser Suche können Bildungseinrichtungen nach passenden Lehrkräften für ihr DATEV-Kursangebot recherchieren. Die gelisteten Personen haben mindestens zwei Jahre Erfahrung bzgl. Unterricht mit DATEV-Inhalten an Bildungseinrichtungen.

Für Dozenten und Bildungsinstitute der DATEV-Partnerschaft also eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.

Vorteile

  • Weniger Zeit mit Suchen verbringen

    Die Suche funktioniert schnell und unkompliziert – deutschlandweit.

  • Suchen nach sachspezifischem Fachgebiet

    Suchen Sie gezielt nach Dozierenden der Fachgebiete Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung.

  • Qualitativ hochwertige Treffer

    In der Suche tauchen nur Dozierende mit nachgewiesener, mindestens zweijähriger DATEV-Erfahrung auf.

Bestehende Daten anpassen

Sie sind bereits in der Suche gelistet und möchten Ihre Daten anpassen? Hier erfahren Sie, wie Sie die Daten aktualisieren lassen können.

Daten anlegen, ändern oder löschen