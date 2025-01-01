Die DATEV Dozenten-Suche ist eine Auflistung von Personen, die als Dozierende der DATEV Partnerschaft für Bildung angeschlossen sind. Mit Hilfe dieser Suche können Bildungseinrichtungen nach passenden Lehrkräften für ihr DATEV-Kursangebot recherchieren. Die gelisteten Personen haben mindestens zwei Jahre Erfahrung bzgl. Unterricht mit DATEV-Inhalten an Bildungseinrichtungen.

Für Dozenten und Bildungsinstitute der DATEV-Partnerschaft also eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen.