Die sich stetig wandelnden Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung erfordern nicht nur eine moderne IT-Infrastruktur und aktuelle Software, sondern machen oftmals auch Veränderungen an vorhandenen Strukturen und Prozessen notwendig.

DATEV Berater für Berater begleiten Sie auf Ihrem Weg.

Das bieten Ihnen die DATEV Berater für Berater

  • DATEV Berater für Berater sind DATEV-Mitglieder, die ein Beratungsunternehmen aus ihrer Kanzlei heraus gegründet haben und Sie bei der Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmodelle unterstützen können.
  • Sie verfügen selbst über einen hohen Digitalisierungsgrad und kennen das DATEV-Produktportfolio genau.
  • DATEV Berater für Berater beraten auf Managementebene, von Kollege zu Kollegin.

Das sind die DATEV Berater für Berater

Berger Unternehmensberatung GmbH

Goetheallee 39

01309 Dresden

https://www.berater-berger.de/

Ansprechpartner: Ken Berger

DigiTAXperts Consulting GmbH

Sieglarer Str. 2c

53840 Troisdorf

https://www.digitaxperts.de/

Ansprechpartner: Martin Grau und Janet Müzel

erichsendigital GmbH

Friedrich-Ebert-Allee 1

22869 Schenefeld

https://steuerberater-buero.de

Ansprechpartner: Erich Erichsen

GB Gesunde Unternehmensberatung GmbH

Alfred-Hess-Straße 11

99094 Erfurt

www.gesunde-unternehmensberatung.de

Ansprechpartnerin: Sandra Röhn

Kanzleimanagement NEXT GmbH

Hiebelerstraße 42

87629 Füssen

https://km-next.de/

Ansprechpartnerin: Katharina Ostler

progressorg GmbH

Höveler Weg 2

58553 Halver

https://progressorg.de/

Ansprechpartner: Mirco Schmale

Transformations-Schmiede GmbH

Mercedesstraße 3

74366 Kirchheim a.N.

https://transformations-schmiede.de/

Ansprechpartner: Mark Hartmann

Mit einem Augenzwinkern: Die Berater stellen sich vor

Erleben Sie die DATEV Berater für Berater in einer etwas anderen Umgebung. In einer Videoreihe bieten sie Ihnen einen lockeren und unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen. Viel Spaß beim Anschauen.

Die anonymen Steuerberater - 25-Stunden-Woche
Die anonymen Steuerberater - Partnerrunden
Die anonymen Steuerberater - Loslassen

