Die sich stetig wandelnden Anforderungen im Rahmen der Digitalisierung erfordern nicht nur eine moderne IT-Infrastruktur und aktuelle Software, sondern machen oftmals auch Veränderungen an vorhandenen Strukturen und Prozessen notwendig.
DATEV Berater für Berater begleiten Sie auf Ihrem Weg.
Das bieten Ihnen die DATEV Berater für Berater
- DATEV Berater für Berater sind DATEV-Mitglieder, die ein Beratungsunternehmen aus ihrer Kanzlei heraus gegründet haben und Sie bei der Entwicklung zukunftsfähiger Geschäftsmodelle unterstützen können.
- Sie verfügen selbst über einen hohen Digitalisierungsgrad und kennen das DATEV-Produktportfolio genau.
- DATEV Berater für Berater beraten auf Managementebene, von Kollege zu Kollegin.
Das sind die DATEV Berater für Berater
Berger Unternehmensberatung GmbH
Goetheallee 39
01309 Dresden
https://www.berater-berger.de/
Ansprechpartner: Ken Berger
DigiTAXperts Consulting GmbH
Sieglarer Str. 2c
53840 Troisdorf
Ansprechpartner: Martin Grau und Janet Müzel
erichsendigital GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 1
22869 Schenefeld
https://steuerberater-buero.de
Ansprechpartner: Erich Erichsen
GB Gesunde Unternehmensberatung GmbH
Alfred-Hess-Straße 11
99094 Erfurt
www.gesunde-unternehmensberatung.de
Ansprechpartnerin: Sandra Röhn
Kanzleimanagement NEXT GmbH
Hiebelerstraße 42
87629 Füssen
Ansprechpartnerin: Katharina Ostler
Transformations-Schmiede GmbH
Mercedesstraße 3
74366 Kirchheim a.N.
https://transformations-schmiede.de/
Ansprechpartner: Mark Hartmann
Mit einem Augenzwinkern: Die Berater stellen sich vor
Erleben Sie die DATEV Berater für Berater in einer etwas anderen Umgebung. In einer Videoreihe bieten sie Ihnen einen lockeren und unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen. Viel Spaß beim Anschauen.
Infogespräch
Sie interessieren sich für ein kostenloses Infogespräch mit einem Consulting Partner? Hier können sie einen Termin anfragen.
DATEV-Partner in Ihrer Nähe finden
Über diese Suche finden Sie geeignete DATEV Channel Partner in Ihrer Nähe. Suchen können Sie nicht nur nach Region, sondern ebenso nach den gewünschten Leistungen oder nach bestimmten Schlagwörtern.
Das DATEV-Partner-Programm
Sie möchten DATEV-Kunden auf ihrem Weg in die Digitalisierung begleiten und haben Interesse an einer DATEV-Partnerschaft? Hier erfahren Sie mehr.