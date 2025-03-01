Mit dem Wachstumschancengesetz wurde in Deutschland eine gesetzliche Neuregelung zur E-Rechnungspflicht im Umsatzsteuergesetz eingeführt. Demnach müssen E-Rechnungen entweder den Anforderungen der Richtlinie 2014/55/EU und damit der Norm EN 16931 entsprechen oder eine vollständige und korrekte Extraktion der erforderlichen Daten ermöglichen.

Ab dem 1. Januar 2025 gilt dies verpflichtend im B2B-Bereich.



Welche Daten-Formate Sie kennen sollten

Die in den DATEV-Anwendungen verwendeten Formate entsprechen der Norm EN 16931. Das sind die folgenden Formate:ZUGFeRD 2.x: Ein Hybridformat, welches eine XML-Datei und eine für Menschen lesbare PDF-Datei enthält.XRechnung: Eine XML-Datei ohne visuelle Komponente, die von einer speziellen Software visualisiert wird.

Wie Sie sich am besten auf die E-Rechnung vorbereiten.

Stammdaten und Prozesse anpassen

Aktualisieren Sie die Stammdaten Ihrer Mandanten und Mandantinnen und stellen Sie sicher, dass die notwendigen E-Mail-Adressen für den Rechnungsversand hinterlegt sind. Wenn Sie die E-Rechnung einführen, benötigen Sie zum digitalen Rechnungsversand im B2B-Bereich keine vorherige Zustimmung. Dies erleichtert den Übergang zu einem vollständig digitalisierten Rechnungsprozess erheblich.

Warum Sie am besten alle Kund:innengruppen auf die E-Rechnung umstellen

Damit Sie möglichst effizient arbeiten können, empfehlen wir, alle Mandate auf die E-Rechnung umzustellen. Das hybride Format ZUGFeRD enthält sowohl einen maschinenlesbaren Datensatz, als auch eine für Menschen lesbare PDF-Version. Dadurch ist es besonders flexibel einsetzbar. Passen Sie im Zuge der Umstellung auch den Rechnungsein- und -ausgangsprozess an. So können Sie alle Möglichkeiten zur Automatisierung nutzen, um von allen Vorteilen der E-Rechnung zu profitieren.

Wir sind Ihr Partner für eine reibungslose Umstellung auf die E-Rechnung

DATEV unterstützt Sie, wenn es um die E-Rechnung geht – damit die Umstellung reibungslos abläuft und Sie die rechtlichen Anforderungen sicher einhalten. Dadurch können Kanzleien und ihre Mandanten Kosten sparen und auch ihre Prozesse effizienter gestalten – und sich zukunftssicher aufstellen.

Die gesetzlichen Regelungen im Überblick