Elektronische Rechnungen (E-Rechnungen) sind im Geschäftsverkehr Pflicht. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen besteht jedoch großer Informationsbedarf. Dabei können Unternehmen ihre Prozesse optimieren und Kosten sparen, wenn sie ihre Belegverarbeitung digitalisieren.

Digitale Prozesse verbessern und vereinfachen auch die Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten. Unterstützen Sie sie bei der Umsetzung der E-Rechnung. Dafür bietet DATEV umfassende Softwarelösungen und Unterstützungsangebote an.