Der Jahreswechsel 2025/2026 rückt langsam näher. Damit Sie wieder gut auf die Neuregelungen vorbereitet sind, bietet DATEV spezielle Seminare und Fachliteratur.

Hier finden Sie alle Weiterbildungsangebote rund um den Jahreswechsel - egal, ob es sich um die Personalwirtschaft, Rechnungswesen, Steuern oder das Kanzleimanagement dreht. Suchen Sie jetzt Ihr individuelles Weiterbildungsangebot und sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Seminarplatz.