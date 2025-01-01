Wenn Sie die Steuererklärung erstellt haben, können Ihre Mandantinnen und Mandanten diese unabhängig von den Öffnungszeiten Ihrer Kanzlei über MyDATEV Kanzlei digital prüfen und freigeben. Mit der elektronischen Freigabe versichern Ihre Mandanten die Richtigkeit der Daten. Runden Sie somit die digitale Zusammenarbeit ab.

Seit August 2025 (Installation 19.0) können Freizeichnungsdokumente ausschließlich in der kostenpflichtigen Anwendung MyDATEV Kanzlei bereitgestellt werden. Mandanten können die Dokumente dort über die Kommunikationsfunktion freigeben.