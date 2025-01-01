Mandantenfreigabe
Wenn Sie die Steuererklärung erstellt haben, können Ihre Mandantinnen und Mandanten diese unabhängig von den Öffnungszeiten Ihrer Kanzlei über MyDATEV Kanzlei digital prüfen und freigeben. Mit der elektronischen Freigabe versichern Ihre Mandanten die Richtigkeit der Daten. Runden Sie somit die digitale Zusammenarbeit ab.
Seit August 2025 (Installation 19.0) können Freizeichnungsdokumente ausschließlich in der kostenpflichtigen Anwendung MyDATEV Kanzlei bereitgestellt werden. Mandanten können die Dokumente dort über die Kommunikationsfunktion freigeben.
Elektronische Übermittlung der Erklärung an die Finanzverwaltung
Nach der Freigabe der Steuererklärung durch die Mandantin oder den Mandanten können die Daten sicher über die DATEV-Cloud an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Mit einem Klick aus dem DATEV Arbeitsplatz erfolgt die automatische Authentifizierung und eine Übersicht bietet aktuelle Informationen zur elektronischen Übermittlung. Zudem profitieren Sie von der automatisierten Verfügbarkeit tagesaktueller ELSTER-Informationen.
Wurden bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung Belege für die Finanzverwaltung über RABE freigegeben, erhält die Finanzverwaltung bei der Übermittlung der Einkommensteuererklärung eine Information, dass Belege zum Abruf bereitstehen. Der Zugriff auf die referenzierten Belege (RABE) erfolgt ohne zusätzliches Handeln der Kanzlei.
In Pauschale enthalten
Die Leistung "Elektronischen Übermittlung der Steuererklärung an die Finanzverwaltung" ist Bestandteil der Pauschale DATEV E-Steuern und wird nicht gesondert berechnet.