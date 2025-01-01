Funktionsumfang
- Durchgängiger elektronischer Workflow ohne Medienbruch
- Papierlose Bearbeitung der Einkommensteuerklärung
- Übernahme der vom Mandanten erfassten steuerlichen Daten mit einem Klick
DATEV Meine Steuern
Bevor Sie die Cloud-Anwendung starten können, müssen Sie sich authentifizieren. Nutzen Sie dazu Ihre SmartCard bzw. Ihren mIDentity-Stick oder SmartLogin.
DATEV myUpdates: Infos zu Neuerungen und Änderungen
Ab sofort finden Sie in DATEV MyUpdates Infos zu den Neuerungen und Änderungen in DATEV Meine Steuern. Zusätzlich erhalten Sie dort einen Überblick über die anstehenden Update-Termine.
Assistent: Hilfestellung zur Einrichtung und Nutzung
Der Assistent DATEV Meine Steuern stellt Ihnen die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von DATEV Meine Steuern vor, unterstützt Sie bei der Einrichtung und zeigt Ihnen wie Sie damit arbeiten.
Hilfreiche Links
Findet aktuell eine Wartung im Rechenzentrum statt oder oder liegt eine Störung vor? Sie haben eine spezielle Frage zu DATEV Meine Steuern oder möchten im Hilfe-Center ein spezielles Thema suchen? Die folgenden Links helfen Ihnen weiter.