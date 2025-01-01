  • Dienstwagen-Expertisen

    Das Programm Dienstwagen-Expertisen unterstützt Sie bei der steuerrechtlichen Beurteilung der außerbetrieblichen Nutzung von Kraftfahrzeugen durch Beschäftigte, Selbstständige sowie Mitunternehmer und Mitunternehmerinnen.

    Im DATEV-Shop: Art.-Nr. 68247

  • Umsatzsteuer-Expertisen

    Mit dem Programm Umsatzsteuer-Expertisen prüfen Sie zeitsparend und auf den Einzelfall bezogen die umsatzsteuerlichen Auswirkungen bei EU-Geschäftsvorfällen und Drittlandsumsätzen.

    Im DATEV-Shop: Art.-Nr. 68265

  • Internationale Besteuerung-Expertisen

    Fallbezogen können Sie mit dem Expertisensystem kompetent und präzise die steuerrechtlichen Auswirkungen diverser Auslandsaktivitäten wie beispielsweise Kapitalanlagen, Immobilien oder Betriebsstätten prüfen.

    Im DATEV-Shop: Art.-Nr. 68253

  • Vereinsbesteuerungs-Expertisen

    Die Vereinsbesteuerungs-Expertisen unterstützten Sie bei der steuerlichen Beratung von Vereinen. Das Programm untersucht schrittweise, ob Einnahmen und Ausgaben des gemeinnützigen Vereins im ideellen Bereich, im Bereich der Vermögensverwaltung, im Zweckbetrieb oder im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu erfassen sind.

    Im DATEV-Shop: Art.-Nr. 68268

  • Vertragsgestaltung und -management

    Das Programm Vertragsgestaltung und -management liefert Ihnen sowohl die nötigen Vertragsmuster als auch das steuer- und zivilrechtliche Rechtsmaterial zur Gestaltung und Erstellung von Verträgen für Ihre Mandantschaft.

    Im DATEV-Shop: Art.-Nr. 68271

  • Portraitbild

    Die Expertisen geben mir ein sicheres Gefühl, meinem Mandanten etwas mitgeben zu können, was ihn bei der Entscheidung unterstützt. Zudem bieten die Expertisen eine schöne Gesprächsdokumentation, um meine Beratung später nachvollziehen zu können.

    Gerhard Busch
    Steuerberatungskanzlei Gerhard Busch

Paket Expertisen und Verträge

Im Paket Expertisen und Verträge sind sämtliche Einzelexpertisen, wie Dienstwagen, Internationale Besteuerung, Vereinsbesteuerung und Umsatzsteuer, enthalten.

Über das Paket erhalten Sie auch das Programm Vertragsgestaltung und -management, mit dem Sie zusätzlich individuelle und rechtssichere Verträge erstellen können.

 

