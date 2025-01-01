Zukunft gestalten. Gemeinsam.
DATEV ist der zweitgrößte IT-Dienstleister Deutschlands und bleibt dennoch nahbar: präsent vor Ort, auf Augenhöhe, mit echtem Verständnis für die tägliche Realität in Kanzleien, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.
Als Genossenschaft steht DATEV für ein Geschäftsmodell, das auf gemeinschaftlichem Erfolg basiert. Nicht kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern nachhaltige Entwicklung ist unser Ziel, getragen von Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern, ihren Mandanten und der Gesellschaft insgesamt.
DATEV – das Netzwerk für das 21. Jahrhundert
Im Zentrum unserer Philosophie steht ein Ökosystem, in dem wir den steuerberatenden Berufsstand, Unternehmen, die öffentliche Hand und unsere Partner miteinander verbinden. Dieses Netzwerk schafft Vertrauen, stärkt die Zusammenarbeit und ermöglicht digitale Prozesse über Branchengrenzen hinweg.
Mit einem umfassenden Lösungsportfolio – von Rechnungswesen und Steuerberatung über Personalwirtschaft und IT bis hin zu Weiterbildung und Digitalisierung – unterstützen wir unsere Mitglieder dabei, sicher, effizient und zukunftsfähig zu handeln.
Unsere Werte
Unser Anspruch ist es, nicht nur Dienstleister, sondern vertrauensvoller Begleiter und Wegbereiter zu sein. Mit einem klaren Fokus auf nachhaltigen, gemeinsamen Erfolg.
- Leistungsstark: Wir leisten wertvolle Erfolgsbeiträge für unsere Kundinnen und Kunden.
- Vertrauenswürdig: Mit uns die besten Lösungen – mit Sicherheit.
- Partnerschaftlich: Wir fördern den Erfolg unserer Mitglieder und deren Mandantinnen und Mandanten.
- Führend: Wir sind Wegbereiter und setzen die Standards am Markt.
- Nachhaltig: Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft
Dabei fördern wir den Erfolg unserer Mitglieder ebenso wie den ihrer Mandantinnen und Mandanten. Wir verstehen uns als Impulsgeber, setzen Standards im Markt und treiben technologische wie gesellschaftliche Innovation verantwortungsvoll voran. Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern Grundprinzip.
Unsere Vision: Führend in der Vernetzung des steuerberatenden Berufsstands, Mittelstands und Dritter.
Wir verbinden Menschen, Systeme und Organisationen und gestalten so aktiv die digitale Zukunft.
Ob Sie den digitalen Wandel in Ihrer Kanzlei vorantreiben möchten, auf der Suche nach einem verlässlichen Partner für Unternehmenslösungen sind oder DATEV ganz neu entdecken: Wir laden Sie ein, Teil unseres Netzwerks zu werden.