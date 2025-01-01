DATEV ist der zweitgrößte IT-Dienstleister Deutschlands und bleibt dennoch nahbar: präsent vor Ort, auf Augenhöhe, mit echtem Verständnis für die tägliche Realität in Kanzleien, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen.

Als Genossenschaft steht DATEV für ein Geschäftsmodell, das auf gemeinschaftlichem Erfolg basiert. Nicht kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern nachhaltige Entwicklung ist unser Ziel, getragen von Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern, ihren Mandanten und der Gesellschaft insgesamt.