Das bieten Ihnen die DATEV Consulting Partner
Consulting Partner sind professionelle, von DATEV ausgewählte Beratungsunternehmen.
- Sie verfügen selbst über einen hohen Grad an Digitalisierung und setzen auf moderne Beratungsmethoden.
- Sie beraten DATEV-Mitglieder softwareunabhängig auf Managementebene, ergänzend zum DATEV-Angebot.
- Sie sind spezialisiert auf ein Beratungsfeld, dass von DATEV nicht angeboten wird, z. B. Mediation.
- Sie kennen das Umfeld ihrer Kunden genau. Das Beratungsangebot ist auf Kanzleien und deren Mandanten abgestimmt.
- Sie besitzen viel Know-how rund um das DATEV-Produktportfolio.
Sie interessieren sich für ein kostenloses Infogespräch mit einem Consulting Partner? Hier können sie einen Termin anfragen.
DATEV-Partner in Ihrer Nähe finden
Über diese Suche finden Sie geeignete DATEV Channel Partner in Ihrer Nähe. Suchen können Sie nicht nur nach Region, sondern ebenso nach den gewünschten Leistungen oder nach bestimmten Schlagwörtern.
Das DATEV-Partner-Programm
Sie möchten DATEV-Kunden auf ihrem Weg in die Digitalisierung begleiten und haben Interesse an einer DATEV-Partnerschaft? Hier erfahren Sie mehr.
