Das bieten Ihnen die DATEV Consulting Partner

Consulting Partner sind professionelle, von DATEV ausgewählte Beratungsunternehmen.

  • Sie verfügen selbst über einen hohen Grad an Digitalisierung und setzen auf moderne Beratungsmethoden.
  • Sie beraten DATEV-Mitglieder softwareunabhängig auf Managementebene, ergänzend zum DATEV-Angebot.
  • Sie sind spezialisiert auf ein Beratungsfeld, dass von DATEV nicht angeboten wird, z. B. Mediation.
  • Sie kennen das Umfeld ihrer Kunden genau. Das Beratungsangebot ist auf Kanzleien und deren Mandanten abgestimmt.
  • Sie besitzen viel Know-how rund um das DATEV-Produktportfolio.

Das ist der DATEV Consulting Partner

newgen AG

Winterswyker Str. 120

48691 Vreden

https://newgen.ag/

Ansprechpartner: Daniel Terwersche

Infogespräch

Sie interessieren sich für ein kostenloses Infogespräch mit einem Consulting Partner? Hier können sie einen Termin anfragen.

Zur Terminanfrage

DATEV-Partner in Ihrer Nähe finden

Über diese Suche finden Sie geeignete DATEV Channel Partner in Ihrer Nähe. Suchen können Sie nicht nur nach Region, sondern ebenso nach den gewünschten Leistungen oder nach bestimmten Schlagwörtern.

Jetzt starten

Das DATEV-Partner-Programm

Sie möchten DATEV-Kunden auf ihrem Weg in die Digitalisierung begleiten und haben Interesse an einer DATEV-Partnerschaft? Hier erfahren Sie mehr.

Mehr Infos