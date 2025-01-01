Für die Unternehmenssteuerung und die Personalarbeit sind verlässliche Entscheidungshilfen wichtig – erst recht in Zeiten von zunehmenden Engpässen bei Fachkräften und dem damit verbundenen verschärften Wettbewerb.

Mit der DATEV-Lösung zum Personalcontrolling haben Sie relevante Personalkennzahlen und personalbezogene Entwicklungen im Blick. Informationen, die Ihnen bereits durch die monatliche Lohnabrechnung oder durch Ihre Personalmanagement-Software zur Verfügung stehen, erleichtern den Einstieg in das HR-Controlling.