Produktbeschreibung
Das Daten-Analyse-System Personalwirtschaft ist ein umfangreiches Werkzeug, das Sie bei diversen Themenstellungen rund um Lohn und Personal unterstützt. Mit dem Daten-Analyse-System Personawirtschaft erhalten Sie zum einen detailliert Aufschluss über die Entwicklung und Zusammensetzung Ihrer Personalkosten, zum anderen liefert das Programm unterschiedlichste Kennzahlen und Informationen zu Ihrer aktuellen Personalstruktur.
Starten Sie im ersten Schritt mit den bereits zur Verfügung stehenden Standardauswertungen - etwa zu Fluktuation, Urlaubs- und Geburtstagslisten oder zu Lohnarten und Kostenstellen. Damit verschaffen Sie sich einen guten Überblick über die Personalsituation und die Kostenstruktur. Sie können darüber hinaus individuelle Berichte und Auswertungen erstellen.
Voraussetzung für die Nutzung des Daten-Analyse-Systems Personalwirtschaft ist der Einsatz von DATEV Lohn- und Gehaltsabrechnung comfort oder das DATEV Personal-Managementsystem classic.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Leistungen in Verbindung mit DATEV Lohn- und Gehaltsabrechnung comfort
- Zugriff auf die gespeicherten Stamm- und Ergebnisdaten Ihrer Lohn- und Gehaltsabrechnung.
- Über 50 vordefinierte Standardauswertungen, z. B. Personalkosten, Lohnarten- und Kostenstellenlisten, usw.
- Umfangreiche Möglichkeiten, individuelle Auswertungen zu erstellen.
- Berichte können mittels Editor bearbeitet werden, um Auswertungen optisch aufzubereiten. Ein Assistent unterstützt Sie bei den einzelnen Schritten.
- Exportmöglichkeit in andere Programme (z. B. Microsoft Excel, Access) ist vorhanden.
- Auswertungen können direkt per E-Mail versendet werden.
- Es besteht die Möglichkeit, Auswertungen gleichzeitig für mehrere Unternehmen aufzubereiten.
- Es können Favoriten angelegt werden, die dann direkt im DATEV Arbeitsplatz aufrufbar sind.
Leistungen in Verbindung mit DATEV Personal-Managementsystem classic
- 38 vordefinierte Standardauswertungen, z. B. Auswertungen zu Arbeits- und Fehlzeiten wie Abwesenheiten Monatsübersicht oder z. B. Personalentwicklung wie Ausbildung und Qualifikation.
- Auswertungen individuell erweiterbar
- Datenexport nach Microsoft Excel und Microsoft Access
- Erstellung von Tabellen direkt in der Software
DATEV Serviceversprechen
Hilfe zur Selbsthilfe
Bereits in der Software selbst steht eine integrierte Soforthilfe zur Verfügung. Eine intelligente Suchfunktion hilft Ihnen dabei, im DATEV Hilfe-Center schnell die richtigen Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich können Anwenderinnen und Anwender ein umfangreiches, laufend erweitertes Programm an Videos und Suchfunktionen nutzen, um Lösungen für jede Fragestellung zu erhalten. Zusätzlich greifen Sie jederzeit kostenfrei auf unsere Wissensdatenbank mit mehr als 2.000 Texten zu Personalthemen zu. Werden auch Sie Teil der „DATEV-Community“, in der sich rund 18.000 angemeldete DATEV-Nutzerinnen und -Nutzer qualifiziert zu Personalthemen austauschen.
Verlags- und Schulungsangebote
In der von DATEV verlegten Fachliteratur geben renommierte Autorinnen und Autoren wichtige Impulse zu aktuellen Themen und zur Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften in der täglichen Praxis. Dabei lassen sie ihre Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag einfließen. Profitieren Sie außerdem von unserem umfangreichen Seminar- und Beratungsangebot zu gesetzlichen, fachlichen und zukunftsorientierten Themen.
Persönlicher Service von den Experten
Unsere DATEV-Service-Expertinnen und -Experten sind immer für Sie da. Sie unterstützen Sie bei individuellen, komplexen Fragestellungen. Zusätzlich besteht für Sie und Ihre Mitarbeitenden die Möglichkeit einer individuellen Vor-Ort- oder Online-Beratung.
Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
