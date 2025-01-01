Artikel zum Thema

Lohn? Läuft.

Lohnabrechnung läuft oft im Hintergrund – und genau das ist das Problem. Denn was bei Unternehmen als „Nebensache“ gilt, ist in Wahrheit ein zentraler Erfolgsfaktor. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie sich Unternehmen gemeinsam mit Corporate Partnern und der passenden DATEV-Software zukunftsfähig aufstellen können.

Mehr erfahren

Digitaler Finanzbericht: Datenaustausch mit Banken und Sparkassen

Der digitale Finanz­bericht (DiFin) ist ein stan­dar­di­sier­tes Über­mittlungs­ver­fah­ren zur digi­ta­len Ein­rei­chung von Jahres­ab­schlüs­sen und Ein­nah­men­über­schuss­rech­nungen bei Banken und Spar­kassen.

Mehr erfahren
-

Mehr Struktur, weniger Aufwand

Gastro Kontor unterstützt zahlreiche Gastronomiebetriebe, wie Café Extrablatt, bei Buchführung, Lohnbuchhaltung und Verwaltung. Um die internen Abläufe weiter zu verbessern, setzt das Unternehmen seit einiger Zeit auf den DATEV-Marktplatz Premium Partner ELO Digital Office GmbH.

Mehr erfahren
-

Schnittstellen: Application Programming Interfaces

Schnittstellen zwischen den verschiedenen Programmen ermöglichen erst ihr Zusammenspiel. Wie diese APIs funktionieren und alle Beteiligten von ihnen profitieren.

Mehr erfahren
-

Sichere Brücken bauen

Durchgängige, automatisierte Prozesse sind heute essenziell. Das DATEV-Ökosystem schafft die Basis dafür. Für die Sicherheit beim Datenaustausch sorgen technische Standards wie OpenID Connect.

Mehr erfahren
-

Glossar zum digitalen Ökosystem von DATEV

Über Datendienste, DATEV und Developer: Jede Fachwelt hat ihre eigene Sprache, auch das digitale Ökosystem von DATEV. Hier die wichtigsten Begriffe im Überblick.

Mehr erfahren
Signet DATEV Partner-Ökosystem

Das digitale DATEV-Ökosystem

DATEV vernetzt Kanzleien, Unternehmen und Partner zu einem digitalen Ökosystem, von dem alle Beteiligten profitieren. Erfahren Sie mehr über die Strategie der DATEV und die beteiligten Partner.

Mehr erfahren

Mehr Effizienz durch smarte Schnittstellen

Sie möchten die Zusammenarbeit mit Ihrer beratenden Steuerkanzlei digitaler und effizienter gestalten? Das Video gibt einen exklusiven Einblick in eine moderne, papierlose Reisekostenabrechnung mit Circula und DATEV – direkt aus der Praxis der Kanzlei Auren Personal und des Unternehmens Business Consulting Wahl. Schauen Sie rein und entdecken Sie Potenziale für Ihr Unternehmen.

Sicherheit auf vielen Ebenen

Cyberangriffe auf Unternehmen steigen – und sie werden intelligenter, gezielter, vernetzter. Social Engineering, Deepfakes, Phishing: Was früher ein Einfallstor war, ist heute ein ganzes Arsenal. Die Bedrohungslage ist real – und sie verlangt klare Strategien. DATEV hat sie.

Mehr dazu