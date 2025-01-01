Lohn? Läuft.

Lohnabrechnung läuft oft im Hintergrund – und genau das ist das Problem. Denn was bei Unternehmen als „Nebensache“ gilt, ist in Wahrheit ein zentraler Erfolgsfaktor. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie sich Unternehmen gemeinsam mit Corporate Partnern und der passenden DATEV-Software zukunftsfähig aufstellen können.

