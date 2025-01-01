Wenn Sie Unterstützung beim Bestellen bzw. Registrieren, Einrichten oder Ändern (z. B. Beraternummernübertrag der folgenden Schnittstellen benötigen, dann sind Sie beim DATEV-Partner-Onboarding-Team genau richtig:
Gut zu wissen
Neben Steuerberatungskanzleien unterstützt das DATEV-Partner-Onboarding auch Unternehmen im mitgliedsgebundenen Mandantengeschäft*, die eigenständig mit einem DATEV-Rechnungswesen- bzw. DATEV-Lohnprogramm arbeiten, bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices.
* Mitgliedsgebundenes Mandantengeschäft bedeutet, dass eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen DATEV und dem Unternehmen besteht. Die betreffenden Leistungen werden dem Mandanten direkt in Rechnung gestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.datev.de/hilfe/1004960.
Einrichtungsunterstützung durch DATEV-Partner-Onboarding
Das DATEV-Partner-Onboarding unterstützt mit verschiedenen Formaten bei der Aktivierung der DATEV-Datenservices.
Online-Gruppen-Training
Bis zu zehn Personen getrennt nach Steuerberatungskanzleien und Unternehmen können am kostenlosen Online-Gruppen-Training teilnehmen. In dem Training werden unter anderem DATEV-Datenservices Rechnungswesen und Personalwirtschaft vorgestellt. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden Informationen zum Bestell- und Einrichtungsprozess.
Einzel Einrichtungstermin
Alternativ besteht die Möglichkeit, einen kostenpflichtigen Einzel-Telefontermin zu vereinbaren. In diesem Fall schaltet sich das Team des DATEV-Partner-Onboardings per Fernbetreuung auf und unterstützt Sie beim Einrichtungsprozess.