Digitale Lohndokumente
Kostet Sie und Ihre Lohnsachbearbeiterinnen das Versenden der Lohndokumente an Ihre Mandanten jeden Monat viel Zeit? Wollen Sie diesen Prozess digitalisieren und damit für alle Beteiligten vereinfachen?
Mit DATEV Arbeitnehmer online verteilen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Sozialversicherungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen an die Beschäftigten Ihrer Mandanten digital.
DATEV Arbeitnehmer online
- Mitarbeiter Ihrer Mandanten greifen über ihren persönlichen Zugang in DATEV Arbeitnehmer online auf ihre Dokumente zu
- Für die Registrierung und Anmeldung benötigen die Mitarbeiter eine beliebige Authenticator-App-Lösung
DATEV Arbeitnehmer online Cockpit
- Alle Einstellungen rund um DATEV Arbeitnehmer online wie zum Beispiel Freischalten von Beschäftigten oder Deaktivierung eines Accounts nehmen Sie komfortabel in DATEV Arbeitnehmer online Cockpit vor
- Sie können übersichtlich alle oder einzelne Mitarbeiter zur Anwendung einladen oder deaktivieren
- Sie können die Daten der Mitarbeiter sowie deren aktuellen Registrierungsstatus einsehen
- DATEV Arbeitnehmer online Cockpit starten Sie ganz einfach über Ihre DATEV Lohn-Software
- Beim erstmaligen Aufrufen sind einmalig die Rechte für DATEV Arbeitnehmer online Cockpit zu administrieren
- Anschließend können die Beschäftigten Ihrer Mandanten für DATEV Arbeitnehmer online freischalten
Ihre Vorteile
- Der Arbeits- und Zeitaufwand bei der Verteilung der Lohndokumente an Mandanten entfällt bei Ihren Mitarbeitern.
- Nachfragen bei Verlust von Dokumenten schlagen nicht mehr bei ihnen auf, da die Dokumente jederzeit im Zugriff sind.
- Mit DATEV Arbeitnehmer online Cockpit legen Sie zentral für Ihre Mandanten übergreifende Einstellungen rund um die Bereitstellung der Lohndokumente und Übermittlung der Einladung fest.
- Die Lohndokumente der Mitarbeiter sind nach höchsten Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit der DATEV-Cloud geschützt.
- Im Portal registrieren sich die Mitarbeiter mit E-Mail-Adresse/Passwort und einer frei wählbaren Authenticator-App-Lösung.
Unterstützung bei der Einführung
Sie möchten DATEV Arbeitnehmer online bei Ihren Mandanten einführen?
Wir möchten, dass die Nutzung von DATEV Arbeitnehmer online für Sie von Beginn an funktioniert. Deshalb unterstützen wir Sie darin, die Basis dafür zu schaffen. Wir helfen Ihnen bei der Vorbereitung der Einführung, Klärung von offenen Fragen und auf Wunsch mit Musteranschreiben an Mandanten.
Mehr erfahren
Folgende Fragen sprechen wir unter anderem gemeinsam durch:
- Was ist DATEV Arbeitnehmer online und was ist das DATEV Arbeitnehmer online Cockpit?
- Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei, Unternehmen und Arbeitnehmern in DATEV Arbeitnehmer online?
- Sind alle Mitarbeitergruppen für die Nutzung von DATEV Arbeitnehmer online geeignet?
- Welche Kosten entstehen für DATEV Arbeitnehmer online?
- Wer wird in der Kanzlei bzw. im Unternehmen als Hauptansprechpartner für Fragen von Arbeitnehmenden zuständig sein?
- Wer wird DATEV Arbeitnehmer online administrieren?
Unser Tipp
Lassen Sie sich und Ihren Mitarbeitenden die eigenen Lohn- und Gehaltsdokumente über Arbeitnehmer online bereitstellen. So sammeln Sie wertvolle Erfahrungen und können Ihre Mandantinnen und Mandanten aus erster Hand beraten.
-
Lohnzettel verteilen? Lohnsteuerbescheinigung nicht erhalten? Sozialversicherungsnachweise fehlen? Nicht mit DATEV Arbeitnehmer online. Die Mitarbeitenden unserer Mandantinnen und Mandanten haben jederzeit Zugriff auf Ihre wichtigen Lohnunterlagen.
André Friedemann
Steuerberatungskanzlei Hecht + Friedemann
Informieren Sie Ihre Mandanten
Mit der kostenlosen DATEV-Broschüre können Sie Ihre Mandanten über die digitale und automatisierte Bereitstellung der Lohn- und Gehaltsdokumente informieren.
Wissen & Weiterbildung
Personalwirtschaft - Ein Geschäftsfeld mit Perspektiven
Lohnbuchhaltung lohnt sich! Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten bieten viel Potenzial, um Steuerberatungskanzleien digital gut aufzustellen und exzellente Möglichkeiten, die Prozesse rund um den Lohn zu optimieren. Ergreifen Sie jetzt die Initiative und informieren Sie sich über Lösungen, die Ihre Prozesse vereinfachen.