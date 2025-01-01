Stärken Sie Ihre Mandantenkommunikation
Als Steuerberatungskanzlei möchten Sie Ihre Mandanten beraten und begleiten. Hier finden Sie alle Unterstützungsangebote rund um das Thema Personalwirtschaft – gebündelt, praxisnah und sofort einsetzbar.
Ob Broschüren, Leitfäden oder Videos – Sie erhalten einen schnellen Zugriff auf Materialien, die Sie gezielt an Ihre Mandanten weitergeben können. So sparen Sie Zeit in der Vorbereitung, fördern das Verständnis für komplexe Themen und schaffen echten Mehrwert in der Beratung.
Nutzen Sie die Unterlagen und machen Sie Ihre Mandantenkommunikation zum Erfolgsfaktor.
Lohnabrechnung optimieren
Optimieren Sie die Zusammenarbeit rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.
- Informationsseite für Mandanten: go.datev.de/zusammenarbeit-lohn
- DATEV-Broschüre: Lohninformationen und -dokumente digital austauschen
- Kanzlei-Broschüre (individualisierbar): Lohninformationen und -dokumente digital austauschen
- Video: Einfacher Lohnprozess mit Mandanten
- Banner für Kanzlei-Website: Personalkosten- und Gehaltsberatung
DATEV Arbeitnehmer online
Verteilen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Sozialverischerungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen digital an die Mitarbeitenden Ihrer Mandanten.
- DATEV-Broschüre: Lohnabrechnung zustellen - schnell, sicher und nachhaltig
- Banner für Kanzlei-Website: Lohndokumente online bereitstellen
DATEV-Datenservices Personalwirtschaft
Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler, indem Sie Daten und Dokumente mit den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft automatisiert und sicher mit Ihren Mandanten austauschen.
- Video: Den passenden DATEV-Datenservice finden
- DATEV Hilfe-Video: DATEV-Datenservices bestellen und einrichten
DATEV Personal
Gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung von Grund auf neu.
- Video: Effiziente Zusammenarbeit mit DATEV Personal
- DATEV-Broschüre: Lohninformationen und -dokumente digital austauschen
- Kanzlei-Broschüre (individualisierbar): Lohninformationen und -dokumente digital austauschen
- Klick-Tutorial: DATEV Personal bestellen und einrichten
- Hilfe-Bot: DATEV Personal bestellen
- Banner für Kanzlei-Website: DATEV Personal