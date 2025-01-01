Mandantin und Steuerberater im Gespräch.

Stärken Sie Ihre Mandantenkommunikation

Als Steuerberatungskanzlei möchten Sie Ihre Mandanten beraten und begleiten. Hier finden Sie alle Unterstützungsangebote rund um das Thema Personalwirtschaft – gebündelt, praxisnah und sofort einsetzbar.

Ob Broschüren, Leitfäden oder Videos – Sie erhalten einen schnellen Zugriff auf Materialien, die Sie gezielt an Ihre Mandanten weitergeben können. So sparen Sie Zeit in der Vorbereitung, fördern das Verständnis für komplexe Themen und schaffen echten Mehrwert in der Beratung.

Nutzen Sie die Unterlagen und machen Sie Ihre Mandantenkommunikation zum Erfolgsfaktor.

Lohnabrechnung optimieren

Optimieren Sie die Zusammenarbeit rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit Ihren Mandantinnen und Mandanten.

DATEV Arbeitnehmer online

Verteilen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Sozialverischerungsnachweise und Lohnsteuerbescheinigungen digital an die Mitarbeitenden Ihrer Mandanten.

DATEV-Datenservices Personalwirtschaft

Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler, indem Sie Daten und Dokumente mit den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft automatisiert und sicher mit Ihren Mandanten austauschen.

DATEV Personal

Gestalten Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung von Grund auf neu.